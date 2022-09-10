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شهادة تقدير من «القاهرة للمسرح التجريبي» للمخرج عوض الفيتوري

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي السبت 10 سبتمبر 2022, 11:05 صباحا
شهادة تقدير من «القاهرة للمسرح التجريبي» للمخرج عوض الفيتوري
عوض الفيتوري يحصل على شهادة تقدير في الإخراج عن عرض «إلى أين» في ختام مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي (الإنترنت)
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اختُتم بالمسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية، مساء الخميس، مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، بمشاركة 46 عرضًا مسرحيًا عربيًا وأجنبيًا.

وشارك المسرح الوطني بنغازي بعرض مسرحية «إلى أين» عن نص للكاتب العراقي علي عبادي، وبطولة حسين العبيدي وإخراج عوض الفيتوري، تشغيل موسيقى أنس العريبي وإدارة مسرحية حمزة القماطي.

وتناقش المسرحية، التي عُرضت ضمن مسابقة العروض القصيرة، الصراع الداخلي للإنسان ومراحل العمر المختلفة ابتداء من الطفولة مرورًا بالمراهقة وحب الوطن (مرحلة الشباب والحروب) إلى الصراع، الذي يصيب الشاب أثناء تأدية واجبه الوطني وبين علاقته الإنسانية بحبيبته.

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وكل هذه الأحداث تقدم من خلال شاب يحمل أربع حقائب سفر، يدخل بها واحدة تلو الأخرى بخطوات بطيئة معبرًا عن الزمن، وفجأة يأتي تنبيها وبصوت مرتفع عن وجود قنبلة في إحدى الحقائب، وهنا يأتي أداء الفنان حسين العبيدي الصامت والمعبر عن كل مرحلة.

حصلت المسرحية على شهادة تقدير للمخرج عوض الفيتوري، وتسلمها من الدكتور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية، في حضور الدكتور جمال ياقوت رئيس المهرجان والدكتور محمد الشافعي والفنان سعيد قابيل مديرًا المهرجان والفنان محسن مظهر رئيس مسابقة العروض القصيرة .

المشاركة فوز
وعبر المخرج عوض الفيتوري في حديث إلى «بوابة الوسط» عن سعادته بالمشاركة في هذا المهرجان العالمي، وقال: «سعدت كثيرًا بالمشاركة في مهرجان القاهرة الدولي، فالمشاركة وحدها تعتبر شرفًا كبيرًا وفوزًا لأي فنان».

فيما قال الفنان حسين العبيدي في حديثه إلى «بوابة الوسط» إن «المشاركة في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي هي فوز في حد ذاته، وأطمح إلى أن أتحصل على جائزة أفضل ممثل في النسخ القادمة من المهرجان».

ومن المقرر أن يشارك المخرج عوض الفيتوري في مهرجان «مسرح بلا إنتاج»، والذي سيقام في مدينة الإسكندرية في دورته الثانية عشرة بمسرحية «صور في الذاكرة».

عرض «إلى أين» في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي (الإنترنت)
عرض «إلى أين» في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي (الإنترنت)
عرض «إلى أين» في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي (الإنترنت)
عرض «إلى أين» في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي (الإنترنت)
عوض الفيتوري يحصل على شهادة تقدير في الإخراج عن عرض «إلى أين» في ختام مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي (الإنترنت)
عوض الفيتوري يحصل على شهادة تقدير في الإخراج عن عرض «إلى أين» في ختام مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي (الإنترنت)
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