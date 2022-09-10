ما وراء الدخان.. الكاتب والكتابة برائحة البارود في المشهد الأدبي الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي

لا تزال فاتورة الحرب والاقتتال في المشهد الليبي تسجل صعودها المتواصل والمفتوح على كل الاحتمالات من القتل والدمار والتهجير.. ولعل آخرها الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس وراح ضحيتها 44 قتيلاً عدا الخسائر في الممتلكات، ويبقى السؤال إلى أين تسوقنا الفوضى؟ كيف يمكن فهم ما جرى ويجرى؟ وإلى أي مدى يرتبط صدى أصوات القنابل بصور أخرى تسجل كوامنه وتنظر إلى ما وراء الدخان؟

ولعل فعل الكتابة يبقى أحد عناصر التفسير الفكرية لمنعطفات الفورة وتحولاتها المتلاحقة، وبشكل محدد تتجه الأسئلة إلى خارطة المشهد الإبداعي في خطوطه المتعددة، وفيما إذا كانت ظلال الأزمة الراهنة قارة في ذاكرة ومخيلة السارد، وما هي تمظهراتها النصية؟

محنة الماضي

في روايتها «رحيل إريس» الصادرة أخيرا عن دار خريف، تقدم الناقدة والروائية الدكتورة فاطمة الحاجي وجهاً من وجوه الألم الذي اخترق الذاكرة الليبية وأصبح جزءاً من تكوينها، فحياة البطل «موسى» المطلة على السرد بذاكرتين تسير بها الأحداث عبر بوابتي «السفر والحرب» مدفوعة بالانتقام تترجم في مضمونها العام بشاعة كيف يصبح العنف قادراً على نقل البشر من الطور الآدمي إلى مفازات التوحش، فالبطل الذي عاش الرفاهية والاستقرار وأحب وتزوج، وتنعم بحكم منصبه في الدولة أصبح بعد منعطف 2011 مطارداً ومنبوذاً ومهجراً، ومسحوقاً في كيانه النفسي والعاطفي، ومن هنا كان الملجأ هو الهروب يقول النص «أطارد صور أحبتي في كتاب الذاكرة، تلاحقني العبارة الأخيرة في سفر الهروب فأطويه مسرعاً، وأنهمك في عملي غير مبال بجنون الريح وضوضاء العاصفة» ص22.

- كُتَّاب وشعراء: غياب مريع للمثقف الليبي ومشهد تسوده الشللية

وتبقى الأمنية في مخيلته متعلقة بالانتقام الذي شكل له هاجساً ونافذة للخلاص أو التخلص من إرث السقوط، ثم تحول هذا الهاجس إلى سؤال كبير بعد أن انضم إلى تنظيم «داعش» كبوابة لتصفية حساب خصومه، ولا يجد بداً من إلقاء نظرة على جثة شاب في إحدى المعارك مستوضحاً: «لماذا جئت إلى هنا؟ من أجل المال أم من أجل رغبة في الثأر مثلي؟» ص23. وهو هنا يرثي في مشهدية محزنة وطنه المسروق وأحلامه المتيبسة الصارخة في وجهه.

زمن الحشر

يرى الكاتب الدكتور خالد السحاتي أن هذه الفاتورة لها ماض ترتسم أحد شواهده في رواية ليبية تناولت كيفية تعامل النظام السابق مع الآراء المخالفة له، وهي «أيام من زمن الحشر» للروائي دكتور صالح السنوسي، حيث كانت فترتها الزمنية من العام 1976 إلى 2006، وتناولت صوراً من تعامل النظام السابق مع المختلفين معه سياسياً، وكانت تعج بملامح رهيبة من داخل المعتقلات وصنوف التعذيب، أي أنها ركزت على استخدام العنف ضد المخالفين...الخ.

وفي مجموعتي القصصية شواطئ الغربة الصادرة العام 2019 كانت هناك ملامح في بعض القصص للفوضى والعنف.. مثل قصة لعنة الكلمات، وأقصوصة طوابير.. وغيرهما..

كانت بعض الممارسات واضحة في مثل تلك الأعمال، وتشير إلى سمات الضعف الذي أصاب الدولة الليبية بعد العام 2011، الهجرة غير الشرعية، انتشار السلاح، ضعف الخدمات، نقص السيولة النقدية، لدرجة أن بطل إحدى القصص أصابته رصاصة طائشة وهو واقف في طابور أمام المصرف فمات على الفور..

تفريغ القلق

نتوقف هنا للتذكير أو لفهم أن الأدب لا يعني بالضرورة ازدهاره حين يكثر الخراب، ولكنه يساعدنا على تجاوز الممرات المظلمة ومحاولة الخروج من أزماتنا النفسية بأقل الخسائر. ربما لكونه يمثل حالة تفريغ القلق الوجودي الذي يحاول القارئ تشتيته أو الهروب منه، أو لأن الأدب كما يشير الدكتور شاكر عبدالحميد في مؤلفه «الغرابة» بأنه «الكتابة عن أطياف، أشياء غائبة وحاضرة، غائبة عند مستوى الإدراك والواقع وحاضرة عند مستوى الذاكرة والحلم والتمني» ص79.

ولامست الكاتبة عائشة الأصفر في روايتها «علاقة حرجة» الصادرة عن دار البيان جانباً من هذا الإيضاح، وهي تطل على جسد مدينتي سرت وطرابلس بعد سنة 2011 ووضع الذاكرة في أثر رجعي لمعاينة شرخ وجودي إنساني على بعدين، عام بصوت الراوي وخاص ينهض موزعاً في أبطاله.

يخلق هذا الركام من التفجر المرحلي لحدث التحول فيضا من الأسئلة، بغية فهم طبيعة الحوار الداخلي لجبر بطل الرواية المبني على استفهام رئيس «لماذا في مدينتي القتل والوشاية والتآمر» ص،15وهو نسخة متناسلة في كوامن زوجته غزالة وأخيه صالح وجاره فضل وأخته لمياء، يمضي كل هذا الدفق تحت مظلة صراع مركب بين جسد جبر وذاكرة سميرة موسى القارة فيه، والتي يفرض إحلالها سؤالاً آخر عن مغزى وجودها؟ إذ تبدو من زاوية ما كمنصة تعاين وتكاشف بل وتنتقد بسهولة وتسائل مآلات فوضى لا تعقل «والدي العزيز أجد نفسي في بقعة أشبه ما تكون على كوكب غير الأرض، بقعة متناقضة وكل ما فيها ممزق، الإنسان والمشاعر والتراب» ص199.

ومثّل الهروب من الجحيم أمنية لشخوص الرواية كل على طريقته كما كان شرارة الالتقاء بين فضل ولمياء التي ارتحلت بعيداً عن مدينتها بحثاً عن ذاتها الضائعة لتلخص في جملة قاتلة فحوى هذا العذاب مختفية خلف «الكيبورد» باسم «سراب» وهي تحدث فضل مبررة منفاها الاختياري: «ليت الدمار لحق فقط الجدران، من الصعب ترميم هتك النفوس».

صدمة وذهول

«إلى حد ما» بهذه العبارة تبدأ الكاتبة هدى القرفني حديثها بالقول:«نعم فعادةً ما يستلهم الشعراء والروائيون ما يكتبونه من أحداث وجدوا أنفسهم في محورها لتتحول لاحقاً إلى مادة دسمة لأفكارهم ومصدر إلهامهم، وإذا تحدثوا عن أدب الحروب وخاصة في هذا التوقيت نجدهم يمسكون بدفة الحياة بكل ما فيها من قسوة ومعاناة، وما خلفته من مشاعر إنسانية مختلفة ما بين صدمة وذهول وخوف وحزن وكراهية ونزوح وهجرة وانقلاب الحياة رأساً على عقب، وهذا كفيل بأن يثري الحركة الأدبية في ليبيا ويغير مسارها كما في البلدان الأخرى التي اكتوت بنار الحروب والفوضى، وقد لاحظنا ذلك من خلال نتاج بعض الكتّاب الليبيين بين رواية وقصة قصيرة وشعر.

وأضافت أن ذلك كان له تأثير في نفس القارئ فما حدث ويحدث على الساحة الليبية شجع بعض الأقلام الجديدة على الكتابة، مع ملاحظة أن القصة القصيرة كما الشعر كان لهما الدور الأكبر في رسم الصورة وتوظيف الأدب على الفكرة والعاطفة والمعاناة والمضمون الإنساني لأنها النقطة الجوهرية للعمل الأدبي.

وبحسب وجهة نظرها إن ما ينقص هذا الزخم وجود نقد يصحح ويرفد المسار الإبداعي، من حيث دراسة النص والعوامل المؤثرة عليه، إلى جانب احتواء الكاتب أو الشاعر أو الأديب والاهتمام بالظروف المحيطة به على أن يكون ذلك تحت رعاية رابطة لدعم الإبداع ونشره وتأكيد ملامحه الليبية.

الكاتبة هدى القرقني (بوابة الوسط)

الكاتب خالد السحاتي (بوابة الوسط)

غلاف رواية علاقة حرجة (بوابة الوسط)

غلاف رواية رحيل أريس (بوابة الوسط)