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«فورقيعة» على خشبة المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 سبتمبر 2022, 10:08 صباحا
«فورقيعة» على خشبة المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة
الملصق الدعائي لمسرحية «فورقيعة» (خاص لـ بوابة الوسط)
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يفتتح، الجمعة، على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، ولمدة يوم واحد العرض المسرحي «فورقيعة» ضمن الأنشطة الصيفية للمعهد.

العرض من تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج الدكتورة إنجي البستاوي، وتحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، ودعم الدكتور مدحت الكاشف عميد معهد فنون مسرحية، وفقا لبيان.

تدور أحداث العرض حول عزت الأسيوطي الذي يبحث عن ابنه الشرعي حتى يأخذ حقه في الميراث وتبدأ رحلة البحث مع وجود بعض المفارقات الكوميدية المبنية على الموقف.

عن العرض
«فورقيعة» بطولة إيمان يوسف (رزة)، أدهم الدسوقي (عزت الأسيوطي)، ندى إسماعيل (أم سلوي، مفاتن)، نيهال فهمي (حنان)، رشوان كيالي (عاصم، سيد)، محمود شعراوي (مجدي، الدكتور)، أسماء ماهر سليم (رجاء، كريمان)، محمود نوح (فورقيعة)، وبسام عبدالمنعم (عثمان).

العرض ديكور: عمر أبو الوفا، مكياج رحمة عمر، إعداد موسيقي وتنفيذ مصعب الخير، أغنية الختام ألحان وتوزيع محمود شعراوي، عزف قانون محمد عمرو، استعراض الختام محمود نوح، بوستر ودعاي محمد وحيد، إضاءة وليد درويش، تنفيذ الديكور عبدالرحمن الأسمر، تنفيذ الإكسسوار سهيلة أحمد، فوتوغرافيا داليا إبراهيم.

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