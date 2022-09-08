كيم كارداشيان توسع أنشطتها في عالم الأعمال

القاهرة - بوابة الوسط

وسّعت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان أنشطتها في عالم الأعمال، إذ دخلت قطاعًا آخر بعد مستحضرات التجميل والملابس الداخلية بإعلانها، الأربعاء، إنشاء شركة «إس كيه كيه واي بارتنرز» (SKKY Partners) للاستثمار في الأسهم الخاصة.

وأوضحت النجمة الأميركية التي اكتسبت شهرة واسعة من خلال برنامج «كيبينغ أب ويذ ذي كارداشيانز» في تغريدة عبر شبكة «تويتر» أنها أسست الشركة مع الخبير في هذا المجال جاي سامونز، وفق «فرانس برس».

وأضافت كيم كارداشيان أن والدتها كريس جينر التي كانت أيضًا من شخصيات برنامج تلفزيون الواقع «ستكون شريكة» في هذه الشركة.

وتسعى «سكاي بارتنرز» إلى الاستثمار في عدد من القطاعات ومنها «الرقمي والمنتجات الاستهلاكية والتجارة الإلكترونية والإعلام والضيافة والمنتجات الفخمة»، بحسب ما ورد في منشور على حساب الشركة عبر «إنستغرام».

ملابس داخلية

وحقق برنامج تلفزيون الواقع التلفزيوني «كيبينغ أب ويذ ذي كارداشيانز» الذي كان ينقل الحياة اليومية لعائلة لوس أنجليس الثرية نجاحًا واسعًا إلى أن توقف العام 2021.

وما كان من العائلة عندها إلا أن ركبت موجة البث التدفقي وتعاقدت مع «ديزني» لإطلاق برنامج جديد ذات مفهوم مشابه جدًا على منصة «هولو».

ومكّن هذا البرنامج كيم كارداشيان البالغة اليوم 41 عامًا تحقيق ثروة طائلة، وأفادت من شهرتها لبناء امبراطورية تجارية، فأطلقت مجموعة مستحضرات التجميل «إس كيه كيه إن باي كيم» (SKKN by Kim) وعلامة الملابس الداخلية النسائية «سكيمز» (Skims).

وقدّرت مجلة «فوربس» المتخصصة ثروة كيم كارداشيان بنحو 1.8 مليار دولار.

وقال جاي سامونز الذي كان مسؤولًا سابقًا في صندوق «كارلايل غروب» الاستثماري لجريدة «وول ستريت جورنال» إنه اتصل بكيم كارداشيان وكريس جينر هذا الصيف في شأن هذه الشركة.

أما كيم كارداشيان فاعتبرت في تصريح للجريدة النيويوركية أن «الجزء الأكثر إثارة هو التحدث إلى هؤلاء المؤسسين وفهم حلمهم»، كاشفة أن شركتها تعتزم البدء بأول استثمار لها قبل نهاية السنة الجارية.