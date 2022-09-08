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المغربية ليلى كيلاني مخرجة «على الحافة» في ضيافة «بين سينمائيات»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 سبتمبر 2022, 02:25 مساء
المغربية ليلى كيلاني مخرجة «على الحافة» في ضيافة «بين سينمائيات»
لقطة من فيلم «على الحافة» (خاص لـ بوابة الوسط)
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تلتقي المخرجة والأكاديمية والباحثة السينمائية فيولا شفيق، الخميس، ضيفتها المخرجة المغربية ليلى كيلاني صاحبة الفيلم الروائي «على الحافة» في حوار حول تجربتها في بناء عالم وشخصيات مستمدة من الواقع تجسد الحياة المنقسمة لأربع شابات من طنجة بين كفاحهن اليومي من أجل العيش نهارًا، وبين عالم الأحلام الذي تعبرن إليه في المساء.

يذاع اللقاء هذا الأسبوع في العاشرة والنصف مساء بتوقيت بيروت، حيث يجري لقاء حي بين المخرجتين في إطار عروض «قافلة بين سينمائيات» في لبنان، يبث عبر صفحة القافلة على «فيسبوك».

ويتواصل عرض «على الحافة» الذي اختارته فيولا شفيق هذا الشهر ضمن برنامج «كارت بلانش» الذي تنظمه «قافلة بين سينمائيات»، طوال أسبوع منذ الخميس الماضي وحتى منتصف ليل الخميس ٨ سبتمبر بتوقيت القاهرة. يمكن مشاهدة الفيلم حصريًا في العالم العربي من هنا

حصلت المخرجة والأكاديمية والباحثة السينمائية فيولا شفيق صاحبة «الكارت بلانش» لشهر سبتمبر، على درجة الدكتوراه العام 1994 عن أطروحتها السينما العربية: التاريخ والهوية الثقافية التي نشرت باللغة الألمانية في العام 1996 وبالإنجليزية في القاهرة في العام 1998، كما عملت بتدريس السينما في الجامعة الأميركية بالقاهرة، جامعة زيورخ، جامعة هومبولت، وجامعة لودفيج ماكسيميليان في ميونيخ، حيث شغلت منصب باحثة ما بين 2016 - 2020.

تدور أحداث فيلم «على الحافة» وهو الفيلم الروائي الطويل الأول من تأليف وإخراج ليلى كيلاني، حول أربع فتيات من طنجة في العشرينيات من العمر، هن بديعة وإيمان وأسماء ونوال، يعملن خلال النهار في النسيج وتغليف القريدس -الجمبري- لكنهن في الليل يعبرن إلى عالم آخر باندفاع مجنون. الانتقال عبر الزمن وعبر المدينة من الفجر إلى المساء هو هاجسهن الوحيد حيث الوقت والمكان محدود، والنوم نادر.

أماكننا الممنوعة
عرض على الحافة في مهرجان «كان» 2011، وحصلت بطلات الفيلم نزهة عاقل (أسماء)، منى باحماد (إيمان)، سارة بيتيوي (نوال)، وصوفيا عصامي (بديعة) على تقدير خاص لأدائهن المثير للإعجاب، كما حصل الفيلم على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مسابقة الأفلام الروائية بمهرجان «أبو ظبي» 2011، ومهرجان «تاورمينا السينمائي الدولي»، وعلى جائزة أفضل فيلم بمهرجان «أنطاليا»، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة وأفضل ممثلة بمهرجان «بروكسل»، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة بمهرجان «باريس للسينما».

مخرجة الفيلم وضيفة اللقاء ليلى كيلاني من مواليد الدار البيضاء العام 1970، وتعيش بين مدينتي باريس وطنجة. حصلت على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة السوربون، كما درست تاريخ وحضارة البحر المتوسط في باريس، وحصلت على درجة الماجستير في كلية الدراسات المتقدمة في العلوم الاجتماعية. عملت كصحفية مستقلة منذ العام 1997، قبل أن تتجه لمجال صناعة الأفلام الوثائقية ومن بين أفلامها «أماكننا الممنوعة» 2008، الذي ترشح لجائزة المهر العربي في مسابقة الأفلام الوثائقية بمهرجان «دبي»، وأخرجت فيلمها الروائي الطويل الأول العام 2011.

لمشاهدة عروض أفلام «كارت بلانش» الشهرية والمشاركة في المناقشات يرجى زيارة موقع «قافلة بين سينمائيات»، وكذلك زيارة صفحة القافلة على «فيسبوك».

لقطة من فيلم «على الحافة» (خاص لـ بوابة الوسط)
لقطة من فيلم «على الحافة» (خاص لـ بوابة الوسط)
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