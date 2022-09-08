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ناهد فريد تطالب «المهن التمثيلية» بتحويل أحمد الفيشاوي للجنة التأديب

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 سبتمبر 2022, 01:20 مساء
ناهد فريد تطالب «المهن التمثيلية» بتحويل أحمد الفيشاوي للجنة التأديب
الفنان المصري أحمد الفيشاوي (الإنترنت)
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شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات سريعة في مشكلة المنتجة المصرية ناهد فريد شوقي مع الممثل المصري أحمد الفيشاوي، حيث وجهت ناهد إنذارًا إلى نقابة المهن التمثيلية يقضي بوجوب تنفيذ قرار النقابة السابق بإحالة أحمد الفيشاوي للجنة التأديب وإيقافه عن العمل، بعد ثبوب إخلاله بالتعاقد مع المنتجة ناهد شوقي، والذي صدر فيه حكم نهائي سنة 2017.

وأرفقت المنتجة ناهد فريد شرقي في الإنذار صورة من قرار النقابة الذي صدر مسبقًا حول إحالة أحمد الفيشاوي إلى لجنة تأديب في حال لم يكمل مشاهده بفيلم «اللعبة الأميركاني»، والذي يستوجب على النقابة تنفيذ هذ القرار، وفقًا لبيان.

وأشارت ناهد في الإنذار إلى أن النقابة سبق وأصدرت قرارًا بإيقاف إحدى الممثلات عن العمل لحين سداد مستحقات منتج أحد الأعمال.

كما أرسلت المنتجة ناهد إنذارًا آخر لعدة جهات، منها الشركة المنتجة لفيلم «رهبة» الذي بدأ أحمد الفيشاوي تصويره أخيرًا، والرقابة على المصنفات الفنية، ورئيس اتحاد النقابات الفنية، بعدم إصدار تصريح عن فيلم «رهبة» أو أي فيلم آخر يكون أحمد الفيشاوي ممثلًا به.

وحصلت المنتجة المصرية على حكم نهائي بالحجز على أجر أحمد الفيشاوي بفيلم «رهبة»، وأكدت أنها ستستمر بالحجز على أجر الفيشاوي عن أي عمل مع أي شركة إنتاج أخرى لحين استيفائها لكامل المبلغ المحكوم به، وهو مليون ومئة وسبعون ألف جنيه في الدعوى رقم 1294 لسنة 2017 مدني كلي الجيزة.

إنذار ناهد فريد شوقي لنقابة المهن التمثيلية (خاص لـ بوابة الوسط)
إنذار ناهد فريد شوقي لنقابة المهن التمثيلية (خاص لـ بوابة الوسط)
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