رواية للفرنسي - اللبناني سبيل غصوب ضمن قائمة ترشيحات «غونكور»

القاهرة - بوابة الوسط

أدرجت أكاديمية «غونكور» رواية الفرنسي - اللبناني سبيل غصوب ضمن القائمة الأولية للأعمال المرشحة هذه السنة لنيل جائزتها التي تعتبر الأعرق بين الجوائز الأدبية الفرنسية، لكن اللائحة التي أعلنتها لجنة التحكيم، الثلاثاء، استبعدت كتاب فيرجيني ديبانت «شير كونار» رغم تحقيقه المبيعات الأعلى في بداية الموسم الأدبي الحالي.

وشملت الأعمال التي اختارها أعضاء الأكاديمية الاثنا عشر 15 رواية، كان من المتوقع ترشيح عدد منها على غرار «لا في كلانديستين» لمونيكا سابولو أو «لو كور نو سيد با» لغريغوار بوييه، وفق «فرانس برس».

لكن بعض الروايات الأخرى التي أدرجت ضمن القائمة شكلت مفاجأة، ومنها مثلا «بيروت سور سين» للكاتب الشاب الفرنسي من أصول لبنانية سبيل غصوب، أو «لو ماج دو كرملين» لجوليانو دا إمبولي الذي صدر في أبريل الماضي.

ستوك

ومن المقرر أن يعلن الفائز بجائزة «غونكور» في 3 نوفمبر المقبل.

وتُعتبر الروائية الفرنسية فيرجيني ديبانت نجمة الموسم الأدبي الحالي، إذ قوبلت روايتها باستحسان كبير من النقاد، ووصلت مبيعاتها إلى حوالى 65 ألف نسخة.

وكانت ديبانت التي فازت بجائزة «رونودو» العام 2010 عن «أبوكاليبس بيبي» عضوا في لجنة تحكيم «غونكور» لمدة أربع سنوات قبل أن تستقيل في مطلع عام 2020 لتتفرغ للكتابة.

ولا تتضمن قائمة «غونكور» هذه السنة أي كتاب صادر عن دار «غراسيه» التي تنشر مؤلفات ديبانت، في حين تُنافس على الجائزة ثلاثة إصدارات من منافستها «غاليمار»، واثنان من كل من «فلاماريون» و«ستوك».

والمؤلفون الخمسة عشر الذين أدرجت رواياتهم ضمن اللائحة هم مورييل باربيري وغريغوار بوييه وناتان دوفير وجوليانو دي إمبولي وكارول فيف وسبيل غصوب وبريجيت جيرو وساره جوليان فارديل وكلويه كورمان وماكنزي أورسيل وأيف رافيه وباسكال روبير ديار وإيمانويل روبن ومونيكا سابولو وآن سيرّ.