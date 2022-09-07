مصمم صوت «الخروج للنهار» و«فيلا 69» في ضيافة «كايرو فيلم فاكتوري»

القاهرة - بوابة الوسط

استضافت «كايرو فيلم فاكتوري»، الثلاثاء، مهندس الصوت والمخرج المصري، عبدالرحمن محمود، في لقاء بعنوان «صوت الفيلم السينمائي من تسجيل الحوار إلى قاعة العرض».

تضمن اللقاء نقاشا حول تجربة عبدالرحمن في مجال تسجيل وتصميم شريط الصوت في أفلام «الخروج للنهار»، «فيلا 69»، «هدية من الماضي»، «توكتوك»، «زهرة الصبار»، «أم غايب»، و«باب الدنيا» وهو أول فيلم تسجيلي طويل من إخراجه، وفقا لبيان.

كما تناول محمود في اللقاء الذي حضره عدد كبير من صناع الأفلام والفنانين البصريين كيف يمكن لصانع الأفلام وضع التصور الصوتي لفيلمه، وفي أي مرحلة من مراحل صنع الفيلم ينبغي الاستعانة بمصمم الصوت وما شروط تسجيل الصوت في موقع التصوير، وكيف يمكن اختيار أدوات تسجيل الصوت المناسبة التي تضمن جودة عالية بميزانية محدودة، وكيف يحصل صانع الأفلام على خبرة معرفية عن تصميم الصوت، وتوزيع الصوت في قاعة العرض.

وقال المخرج المصري إن صناعة السينما المصرية تزخر بالكوادر المتميزة في مجال تسجيل وتصميم الصوت، مشيرا إلى أن خلق هوية صوتية مصرية هو السبيل الأهم لوصول السينما المصرية إلى التميز، مؤكدا «ينبغي أن يعكس شريط الصوت في أفلامنا هوية المكان والبشر والبيئة المحيطة وهو ما يضمن لها الأصالة والتميز».

مشاركة الخبرات

وأضاف أن صناع السينما المستقلة في الوقت الحالي هم الأكثر حرصا على إنتاج شريط صوت مميز في أفلامهم، مشيرا إلى أن بناء وتصميم شريط الصوت يتطلب وقتا وجهدا يوازي ما يبذل في المراحل المختلفة لصناعة الفيلم، لكن الوتيرة السريعة لإنتاج الكثير من الأفلام التجارية قد تؤثر على جودة شريط الصوت، بعكس ما يحدث في السينما المستقلة.

من جهتها قالت مؤسسة «كايرو فيلم فاكتوري»، المخرجة ناهد نصر، إن اختيار موضوع اللقاء جاء بناء على حاجة ملحة لكثير من صناع الأفلام وخاصة في بداية الطريق والذين ينتجون أفلامهم بميزانيات محدودة للتعرف على طرق عملية لتصميم الصوت في أفلامهم، لأن «شريط الصوت الناجح جزء مهم من نجاح الأفلام وقدرتها على المنافسة وخاصة في المهرجانات العالمية».

وأضافت أن أحد أهداف «كايرو فيلم فاكتوري» هو مشاركة الحلول والخبرات العملية القابلة للتنفيذ بين صناع الأفلام في مختلف مراحل صناعة الفيلم، وأن سلسلة اللقاءات الشهرية التي تجمع بين صناع الأفلام المحترفين والجدد هي جزء من أنشطة «كايرو فيلم فاكتوري» لتحقيق هذا الهدف.

وأشارت إلى أن دعوة مصمم الصوت والمخرج عبدالرحمن محمود جاءت بناء على خبرته الممتدة بمجال الصوت في مجموعة من أبرز الأفلام التي حصدت الجوائز وشاركت في مهرجانات هامة خلال العقد الأخير.