وفاة مخرج فيلم «إيمانويل» جوست جاكان عن 82 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

تُوفي، الثلاثاء، عن 82 عامًا المخرج السينمائي والمصور الفوتوغرافي الفرنسي جوست جاكان، صاحب فيلم «إيمانويل» الإباحي الذي حقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا في سبعينيات القرن العشرين، على ما أفاد ناطق باسم عائلته وكالة «فرانس برس».

وأوضحت وكيلة أعمال جاكان أن مخرج فيلم «إيمانويل» من بطولة سيلفيا كريستيل «تُوفي في 6 سبتمبر في بريتاني بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 82 عامًا محاطًا بزوجته النحاتة آن وابنته المصورة جوليا».

وعرف «إيمانويل» نجاحًا عالميًا كبيرًا، من اليابان إلى الولايات المتحدة، وبلغ عدد مشاهديه في فرنسا العام 1974 نحو تسعة ملايين، وبقي معروضًا بدور السينما في باريس 13 عامًا.

وتحول الفيلم ظاهرة مجتمعية، واستقطب عشرات الملايين من المشاهدين في مختلف أنحاء العالم.

واقتُبس «إيمانويل» من رواية صدرت العام 1959 لإيمانويل أرسان تحمل العنوان نفسه.

وتولى جوست جاكان لاحقًا إخراج «إيستوار دو» ثم «لامان دو ليدي تشاترلي» مع سيلفيا كريستيل أيضا.

وكان جاكان المولود العام 1940 في فيشي نحاتًا أيضًا ويملك مع زوجته معرضًا فنيًا في باريس، يعرضان فيه لوحات ومنحوتات من بينها أعمالهما الخاصة.