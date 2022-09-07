6 كتّاب من 4 قارات في القائمة النهائية لـ«بوكر»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت جائزة بوكر الأدبية البريطانية العريقة، الثلاثاء، أسماء الكتاب الستة المتأهلين إلى المرحلة النهائية من المنافسة على نيلها، وأوضحت أنهم ينتمون إلى أربع قارات وتتناول كتبهم مواضيع «تعنينا جميعا».

وأوضح رئيس لجنة التحكيم نيل ماكغريغور في بيان أن الكتب الستة المختارة في القائمة النهائية تتناول قصصا «تحصل في أماكن مختلفة وفي أوقات مختلفة من التاريخ، وكلها تستحضر الأحداث التي تحصل نوعا ما في كل مكان وتعنينا جميعا»، وفق «فرانس برس».

وتضم لائحة الكتاب المتأهلين رجالا ونساءً من أربع قارات وخمس جنسيات.

واختير البريطاني آلن غارنر عن روايته «تريكل ووكر» (Treacle Walker)، وهو أصبح عميدا للمرشحين في تاريخ الجائزة، ويبلغ 88 عاما في يوم احتفال توزيع الجوائز في أكتوبر المقبل.

كذلك شملت قائمة الترشيحات رواية «أشياء صغيرة مثل هذه» (Small Things Like This) القصيرة للكاتبة الأيرلندية كلير كيغان التي سبق أن فازت بجائزة «أورويل» للروايات السياسية في منتصف يوليو، وتتناول قصة تاجر أخشاب وفحم في أيرلندا العام 1985.

وضمت اللائحة روائيتين أخريين سبق أن رشحتا لجائزة بوكر، هما نو فيوليت بولاوايو من زيمبابوي عن «غلوري» (Glory) والأميركية إليزابيث ستراوت عن «أوه وليام!».

الوعد

وبين المرشحين الستة الكاتب السريلانكي شيهان كاروناتيلاكا عن كتابه «أقمار مالي ألميدا السبعة» (The Seven Moons of Maali Almeida) وتدور أحداثه خلال الحرب الأهلية التي شهدها بلد الكاتب.

ووقع الاختيار أيضا على الأميركي بيرسيفال إيفريت عن روايته «الأشجار» (The Trees) التي تتمحور على جريمة قتل الفتى الأميركي ذي الأصول الأفريقية إيميت تيل العام 1955 في ميسيسيبي.

ومنحت الجائزة في العام الفائت للروائي والمؤلف المسرحي الجنوب أفريقي دامون غالغوت عن كتابه «الوعد» (The Promise) عن أسرة من المزارعين البيض في جنوب أفريقيا تعيش التغيرات بعد نهاية نظام الفصل العنصري.

وكانت اللائحة الأولية للترشيحات أعلنت في منتصف يوليو الفائت وضمت 13 كاتبا. ويُعلن الفائز في 17 أكتوبر، وينال جائزة نقدية قدرها 50 ألف جنيه إسترليني (نحو 60 ألف دولار)، إضافة إلى الشهرة العالمية التي يوفرها له اللقب.