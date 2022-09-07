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شلل الوجه الجزئي يدفع جاستن بيبر لإلغاء حفلاته

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 سبتمبر 2022, 10:50 صباحا
شلل الوجه الجزئي يدفع جاستن بيبر لإلغاء حفلاته
جاستن بيبر خلال توزيع جوائز «غرامي» الموسيقية في لاس فيغاس، 3 أبريل 2022 (أ ف ب)
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أعلن المغني الكندي جاستن بيبر، الثلاثاء، أنه قرر مجددا قطع جولته العالمية وإلغاء حفلات مقررة ضمنها بعدما كشف في يونيو الماضي أنه يعاني شللا جزئيا في وجهه.

وكان النجم العالمي البالغ 28 عاما أفاد في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على «إنستغرام» في يونيو الماضي أنه يعاني من متلازمة رامسي-هانت، وهي مرض عصبي نادر يؤدي إلى شلل في أحد جانبي الوجه، وهو ناجم عن إعادة تنشيط فيروس جدري الماء أو القوباء المنطقية (زونا)، وفق «فرانس برس».

واضطر بيبر يومها إلى قطع جولته العالمية «جاستيس وورلد تور» لأسابيع عدة قبل أن يعاود إحياء حفلات في أوروبا وضمن مهرجان «روك إن ريو» البارز في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية أخيرا.

غرامي
وكتب بيبر عبر حسابه على «إنستغرام»، الثلاثاء، «في نهاية هذا الأسبوع أعطيت كل شيء للبرازيليين (لكن) عندما غادرت المسرح كنت منهكا وأدركت أن صحتي يجب أن تكون أولوية». وأضاف «لذا سآخذ استراحة من جولتي في الوقت الراهن (...). ستسير الأمور على ما يرام لكنني بحاجة إلى الراحة لأشعر بتحسن». ولم يشر صاحب أغنية «بيتشز» إلى موعد محدد لمعاودة حفلاته التي كان من المقرر أن تستمر إلى مارس المقبل.

وكانت «جاستيس وورلد تور» توقفت فجأة في يونيو الفائت بنيويورك وألغي عدد من الحفلات التي كانت مقررة ضمنها في الولايات المتحدة وكندا.

وسبق لبيبر أن أرجأ جولته الموسيقية مرتين بسبب جائحة «كوفيد-19».

وكان جاستن بيبر مرشحا في ثماني فئات لجوائز «غرامي» الموسيقية التي أقيمت في أبريل المنصرم، لكنه لم يفز في أي منها، علما أنه حصل على اثنتين من هذه الجوائز طوال مسيرته الفنية.

وتؤدي متلازمة رامسي هانت التي سُميت باسم طبيب أعصاب أميركي اكتشفها العام 1907 بطفح جلدي يصيب الأذن أو الفم يضاف إلى شلل العصب الوجهي.

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