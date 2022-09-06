«ارتداد» الأردنية تطرح «تعبير جديد» من «موجة 1»

القاهرة - بوابة الوسط

طرحت فرقة «ارتداد» الأردنية أغنية جديدة بعنوان «تعبير جديد»، على المنصات الإلكترونية، وهي ثاني إصدار من ألبوم «موجة 1»، المقرر طرح أغنياته بشكل منفرد.

ولاقت الأغنية الجديدة حبا كبيرا في كل مرة تم عزفها على المسرح، حيث تتناول الأغنية موضوع صراع الفكر بين الفكرة ونقيضها، وفقا لبيان.

يحتوي الألبوم الجديد على أربعة ألوان موسيقية، بين ألحان شرقية وغربية ورومانسية، وتم اطلاق أغاني الألبوم على فترات لإعطاء الجمهور الفرصة الكافية للتشبع من كل أغنية من أغاني الألبوم بكامل عناصرها الموسيقية.

وجاء اسم فرقة «ارتداد» من التردد ومقصود هنا ارتداد المشاعر والإحساس وتجسيدها إلى عناصر موسيقية، ويظهر هذا في أسلوب عزف وكتابة أغاني الفرقة بوجود ترددات، وإيقاعات مختلفة ضمن الأغنية الواحدة مما يكسر الملل عند الجمهور، ويسمح للجمهور مساحة أكبر باكتشاف عناصر موسيقية أكبر في كل مرة يستمع للأغاني.

تتكون أعضاء الفرقة من زيد الفاعوري، محمد علي عسود، محمود سلام وخليل عدنان.