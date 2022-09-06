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عودة «حكاوي» أول مهرجان دولي لعروض الأطفال في مصر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 سبتمبر 2022, 04:20 مساء
عودة «حكاوي» أول مهرجان دولي لعروض الأطفال في مصر
المهرجان يقام في الفترة من 6 إلى 15 أكتوبر المقبل (خاص لـ بوابة الوسط)
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تنطلق فعاليات مهرجان «حكاوي الدولي لفنون الطفل» بنسخته الثانية عشرة، في الفترة من 6 إلى 15 أكتوبر المقبل. 

ويحتفل المهرجان هذا العام بمرور 12 سنة على تأسيسه في مصر، باعتباره أول مهرجان دولي مخصص للعروض العالمية الموجهة للأطفال، من تنظيم مركز «أفكا للفنون»، وتشهد هذه الدورة مشاركة دولية لثلاثة دول، وهي فرنسا وإنجلترا وألمانيا، إضافة إلى مصر، وفقا لبيان. 

ويقدم المهرجان أكثر من عشرة عروض مختلفة بين الموسيقى وفنون المسرح والأداء البصري والاستعراض والحكي والعروض التفاعلية مع الأطفال، في ثلاثة أماكن مختلفة في القاهرة، بين المقر الرئيسي للمهرجان في مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأميركية في وسط البلد، وبين مسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية وصولا لقصر الأمير طاز في القاهرة التاريخية. 

يفتتح المهرجان في القاهرة يوم 6 أكتوبر في مركز التحرير الثقاقي ويستمر حتى الخامس عشر من نفس الشهر، بمشاركة عرض «سيركلز» التفاعلي بالرمال من ألمانيا و«فاميلي بورتريه» من المملكة المتحدة و«إي جلو» البصري من فرنسا. 

مدارك الأطفال 
كما يشهد مهرجان «حكاوي» مشاركة مصرية مميزة هذا العام، بعرض موسيقي تقدمه «مدرسة الدرب الأحمر» بالإضافة إلى عرض «حكايات لافونتين بالعربي» وهو عرض حكي للأطفال، بجانب عرض مسرح الظل الاستثنائي والتفاعلي «زكي» و عرض «على الهوا» البصري، وعرض الحكي البصري «ظل الحيطة» الذي تقدمه شيرين الأنصاري. 

ومن جانبه، قال محمد الغاوي، المدير الفني ومؤسس المهرجان، إن «حكاوي» هذا العام يهدف لتوسيع مدارك الأطفال لاستكشاف الأماكن والطبيعة والبشر من حولهم عبر عروض بصرية وتفاعلية ممتعة، بمشاركة عائلية، موضحا أن «حكاوي» هو المهرجان الدولي الوحيد في مصر الذي يقدم عروضا عالمية احترافية مخصصة للأطفال، بجانب الورش التعليمية والندوات العائلية وأفلام السينما.

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