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لاروسي تقتحم قائمة الأعلى استماعا في لبنان بـ«Cinnamon» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 سبتمبر 2022, 03:30 مساء
لاروسي تقتحم قائمة الأعلى استماعا في لبنان بـ«Cinnamon» (فيديو)
المطربة الهولندية من أصل مغربي لاروسي (خاص لـ بوابة الوسط)
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تصدرت أغنية المطربة الهولندية من أصل مغربي لاروسي «Cinnamon» السوق اللبناني من خلال الإذاعات والشاشات المحلية، وذلك بعد الانتشار الكبير الذي حققته في هولندا والمغرب.

لاروسي أضفت على الأغنية الصاخبة والتي تضج بالحياة والأجواء الفرحة بعض الكلمات العربية التي كتبها الشاعر فادي الأسعد، في دلالة واضحة على تجذرها وتعلقها بأصولها العربية، وفقا لبيان.

في حين كتب الأغنية باللغة الإنجليزية فيليب لورانس، الحائز تسع مرات على جائزة «غرامي» وديفي ناثان، والملفت أن لاروسي كانت قد شاركت أيضا في كتابتها.

الأغنية المطعمة بموسيقى شرقية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج اللبناني عادل سرحان في لبنان والذي استوحى فكرة العمل من القرفة التي تسرقنا برائحتها إلى مدينة طنجة التي تضج بحب الحياة والرقص وصخب العادات التراثية وخصوصا في الأعراس. فتظهر لاروسي بأشكال مختلفة وساحرة ضمن لوحات استعراضية راقصة تظهر مدى خفتها واحترافها للرقص كما في الغناء.

لاروسي العاشقة للفن والموسيقى حققت نجاحات متتالية من خلال الأعمال التي طرحتها في هولندا والولايات المتحدة الأميركية ولعل أبرزها أغنية «Lost» التي طرحتها في العام 2018 وحققت المرتبة الرابعة في «US Billboard Dance». كما في رصيدها العديد من الألبومات نذكر منها «صيف متجدد» الذي حقق لها نجاحا استثنائيا، و«منتصف الطريق إلى البيت» في العام 2005 والذي حاز على جائزة «القرص الذهبي» (Golden Award) والـ«Edison Award».

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