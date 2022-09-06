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ريم مصطفى تتصدر «غوغل» بعد الإعلان عن «طير بينا يا قلبي»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 سبتمبر 2022, 01:29 مساء
ريم مصطفى تتصدر «غوغل» بعد الإعلان عن «طير بينا يا قلبي»
بوستر مسلسل «طير بينا يا قلبي» لريم مصطفى (خاص لـ بوابة الوسط)
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تصدرت الفنانة المصرية ريم مصطفى نتائج البحث على موقع «غوغل» مع بدء عمليات الدعاية الخاصة بمسلسلها الجديد «طير بينا يا قلبي» الذي تخوض به أول بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية.

وأطلقت الشركة المنتجة البوستر الدعائي للعمل تمهيدا لعرضه على شبكة قنوات «ON» خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع استمرار تصوير مشاهد العمل.

ويشارك في مسلسل «طير بنا يا قلبي» إلى جانب ريم مصطفى كل من بسمة، دنيا ماهر، حازم سمير، نور محمود، ليلى حسين، إبرام سمير، عمرو عبدالعزيز، هالة فاخر، محسن محيي الدين، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، ماجدة منير، الطفلة ريما مصطفى، الطفل سليم مصطفى، من تأليف باسم علي الخطيب، إسلام شتا، أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار وإنتاج شركة «آرت ميكرز» للمنتج أحمد عبدالعاطي.

وانتهت ريم أخيرا من تصوير مسلسلها «دوبامين» المكون من 15 حلقة، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، من تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبدالعزيز، ويشارك في بطولته كل من محمد كيلاني، باسل الزارو، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، إسراء رخا، بسنت شوقي.

شاركت الفنانة المصرية في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل «سوتس بالعربي» إلى جانب آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، مصطفى درويش، وضيوف الشرف أسماء جلال، هدى المفتي، خالد كمال، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، ملك بدوي، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، وإخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج «تي فيجن» للمنتج طارق الجنايني.

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