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وفاة قائد الأوركسترا الألماني لارس فوغت عن 51 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 سبتمبر 2022, 11:20 صباحا
وفاة قائد الأوركسترا الألماني لارس فوغت عن 51 عاما
قائد الأوركسترا الألماني لارس فوغت (الإنترنت)
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توفي قائد الأوركسترا الألماني لارس فوغت، الإثنين، عن عمر ناهز 51 عاما بعد صراع مع مرض السرطان، على ما أعلنت الوكالة التي تتولى إدارة أعماله.

وكتبت وكالة «أسكوناس هولت» عبر صفحتها على «تويتر»، «نعلن ببالغ الأسى وفاة عازف البيانو وقائد الأوركسترا الألماني لارس فوغت»، حسب «فرانس برس».

وأضافت «إن لارس رحل ظهر اليوم بسلام محاطا بأسرته بعد صراع مع مرض السرطان».

وكان لارس يشغل منذ يوليو 2020 منصب المدير الموسيقي لفرقة موسيقى الحجرة (تشامبر أوركسترا) في باريس.

ولارس الحائز مكافآت عريقة عدة من بينها جائزة «برامز»، اختارته بلدية باريس لشغل هذا المنصب فيما كان المدير الموسيقي في «رويال نورذرن سينفونيا» ببريطانيا.

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