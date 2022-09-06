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«أمازون برايم» تحقق أقوى انطلاقة بهذا المسلسل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 سبتمبر 2022, 10:13 صباحا
«أمازون برايم» تحقق أقوى انطلاقة بهذا المسلسل
جيف بيزوس ولورن سانشيز في لندن في 30 أغسطس 2022 (أ ف ب)
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مستقطبًا 25 مليون مشاهد، حقق مسلسل «ذي لورد أوف ذي رينغز: ذي رينغز أوف باور»، المستوحى من روايات جي آر آر تولكين، أقوى انطلاقة في تاريخ منصة أمازون «برايم فيديو».

ومع هذا الإنتاج الرائد الذي بدأ بثه الجمعة، تهدف «برايم فيديو» إلى مواجهة منافستها «إتش بي أو»، التي أطلقت في 21 أغسطس الفائت الجزء الجديد من سلسلة «غايم أوف ثرونز»، بعنوان «هاوس أوف ذي دراغن».

وكانت «إتش بي أو» لفتت أيضًا إلى أن مسلسلها الجديد حقق أفضل انطلاق على منصاتها، مع ما يقرب من 10 ملايين مشاهد في الولايات المتحدة وحدها، وفق «فرانس برس».

 سلسلة «سيد الخواتم»
وأشارت «أمازون»، في بيان، إلى أن الجزء الجديد من سلسلة «سيد الخواتم» استقطب «أكثر من 25 مليون مشاهد حول العالم في يومه الأول، محطمًا جميع الأرقام القياسية السابقة، ومسجلًا أفضل انطلاقة لعمل في تاريخ منصة برايم فيديو» التي بثت أول حلقتين من المسلسل الجديد.

وقالت رئيسة استوديوهات أمازون، جنيفر سالك، «من المناسب إلى حد ما أن تكون قصص تولكين، وهي من بين الأكثر شعبية على الإطلاق ويعتبرها كثيرون الأصل الحقيقي لهذا النوع الخيالي، قادتنا إلى هذه اللحظة التي نفتخر بها».

-  «هاوس أوف ذي دراغن» ينتظر منافسة محتدمة من «سيد الخواتم»

ويرتدي المسلسل الذي يستمر بثه حتى 14 أكتوبر، أهمية بالغة لـ«أمازون» الراغبة في إثبات جدارتها في السوق الشديدة التنافسية لخدمات البث التدفقي، بمواجهة عمالقة من أمثال «نتفليكس» و«ديزني بلاس» و«إتش بي أو ماكس».

تدور أحداث «ذي رينغز أوف باور» قبل آلاف السنين من أحداث «الهوبيت» و«سيد الخواتم»، ثلاثية تولكين الشهيرة التي تم اقتباسها سينمائيًا.

ودفعت أمازون 250 مليون دولار لشراء الحقوق، كما أنفقت نحو 465 مليون دولار في الموسم الأول وحده. ويتوقع أن تتخطى ميزانية العمل الإجمالية مليار دولار خلال مواسمه الخمسة التي التزمت المجموعة بإنتاجها.

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