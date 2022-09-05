بوستر «الإسكندرية السينمائي» مزيج بين الكوميديا والرومانسية

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت إدارة مهرجان «الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط» برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، بوستر الدورة الـ38 المقرر إقامتها في الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر المقبل، والتي تحمل اسم النجم محمود حميدة.

وجاء البوستر الذي حمل توقيع فنان الكاريكاتير الكبير عمرو فهمي معتمدا على الأسلوب الكاريكاتيري الساخر حتى يتناغم مع الحدث خاصة مع إهداء الدورة لصناع الكوميديا.

وقال الفنان عمرو فهمي إن البوستر فن إبداعي يعزز الثقافة البصرية عند المتلقي، وبالنسبة للحدث العالمي الحالي هو مهرجان «الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط» وإهداء الدورة لصناع الكوميديا أكد أنه حرص على تنفيذ البوستر بأسلوب كاريكاتيري يتناغم مع الحدث في المدينة الساحلية، ولذلك كان العنصر الرئيسي مركب صيد في الميناء الشرقي للإسكندرية يستقلها بعض رموز الكوميديا في حقب مختلفة، بينما تصدر المشهد في مقدمة المركب الثنائي الشهير في فيلم «شارع الحب» بطولة زينات صدقي وعبد السلام النابلسي في مشهد رومانسي كاريكاتيري مستوحى من فيلم «تيتانك» في لقطة نادرة لكل من «روز - صدقي مع - جاك – النابلسي».

وأشار إلى أنه كان لإضافة قلعة قايتباي في تكوين العمل شيئا مهما لأنها أشهر معالم الإسكندرية.

- الفرنسية ماريان بورجو: سعيدة بتكريمي في «الإسكندرية السينمائي»

وأوضح فهمي أن الملصق الدعائي في القرن الماضي وقبل ظهور التلفزيون ووسائل التواصل الحديثة هو النافذة الأولى التي تُعرّف بالفيلم وتقدم صورة عنه من شأنها جذب المشاهدين إلى قاعات السينما، مشيرا إلى أنه عبر مسيرة السينما التي قاربت 130 عاما بقي فن البوستر السينمائي علامة فارقة وركنا أساسيا من أركان عملية الترويج للفيلم حتى أنه لا يمكننا تخيّل فيلم بلا بوستر «ملصق دعائي».