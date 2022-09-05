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جيسي أيزنبرغ يدشن مقصورة باسمه على شاطئ دوفيل الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 سبتمبر 2022, 03:00 مساء
جيسي أيزنبرغ يدشن مقصورة باسمه على شاطئ دوفيل الفرنسي
جيسي أيزنبرغ يدشن مقصورة باسمه على شاطئ دوفيل في المدينة الفرنسية الساحلية، 4 سبتمبر 2022 (أ ف ب)
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دشن الممثل الأميركي جيسي أيزنبرغ، مساء الأحد، مقصورة باسمه على شاطئ دوفيل، قبيل عرض فيلمه «وين يو فينيش سيفينغ ذي وورلد» في مهرجان السينما الأميركية الذي يقام في المدينة الساحلية الفرنسية ويستمر حتى 11 سبتمبر.

ووسط طقس حار، وقع نجم فيلم «ذي سوشل نتوورك» بابتسامة عريضة على وجهه، بعض الإمضاءات للمعجبين ووقف لالتقاط صور أمام اللوحة التي تحمل اسمه، وفق «فرانس برس».

وانضم أيزنبرغ بذلك إلى جون ترافولتا وشون كونري وكلينت إيستوود الذين يحملون أيضا لوحات باسمهم على هذا الشاطئ الفرنسي.

وقال أيزنبرغ مازحا «كما يمكن لكم التكهن بلا شك من خلال مظهري ولوني، قلما أذهب إلى الشاطئ، لذا فإن هذا يعطيني حجة رائعة لأقصد الشاطئ».

وأضاف «وجود مدينة فرنسية تحتفي بالسينما الأميركية أمر رائع بنظري، لأني كأميركي، أرى فرنسا في القمة لذا أشعر بشرف كبير لاستقبالي وعرض فيلمي».

وعُرف أيزنبرغ خصوصا بتجسيده شخصية مارك زاكربرغ مؤسس «فيسبوك» في فيلم «ذي سوشل نتوورك» سنة 2010. كما أنه شارك في مسيرته بإنتاجات ضخمة مثل «زومبي لاند»، وأيضا بأفلام متواضعة أكثر من أمثال «فيفاريوم».

وكان قدم فيلم «وين يو فينيش سيفينغ ذي وورلد»،وهو أول عمل سينمائي من إخراجه، أيضا في مهرجان «كان السينمائي» خارج المسابقة الرسمية في مايو الماضي.

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