منارة بني وليد تستنكر اقتحام مقرها

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

استنكرت إدارة منارة بني وليد، الإثنين، اقتحام مقرها من قبل إحدى الجهات الأمنية في المدينة، بدعوى أنه مخصص لإحدى النيابات العسكرية.

وأوضحت إدارة المنارة، من خلال أحد مؤسسيها، سفيان دبيب، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن «هذا العمل يهدم جهود بناء منارة علمية وثقافية تبي المجتمع من خلال نشرف العلم والثقافة»، مشيرا إلى أن المقر يضم مئات الكتب والرسائل العلمية في مختلف المجالات الثقافية، وأنها مشروع لمكتبة استراتيجية لبناء جيل مثقف يتسلح بالعلم والمعرفة.

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وتأسست منارة بني وليد في العام 2020، وتضم عددا من المكتبات وقاعات خصصت للمحاضرات وورش العمل المختلفة تحت إشراف عدد من المثقفين في المدينة.

إدارة منارة بني وليد تستنكر اقتحام مقرها وتسليمه من قبل إحدى الجهات الأمنية في المدينة (بوابة الوسط)