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اليونان تعرض تمثالا نادرا عمره 2700 عام

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 سبتمبر 2022, 02:48 مساء
اليونان تعرض تمثالا نادرا عمره 2700 عام
صورة نشرتها وزارة الثقافة اليونانية في 2 سبتمبر 2022 تظهر تمثال «فتاة ثيرا» العائد إلى القرن السابع قبل الميلاد (أ ف ب)
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أعلنت وزارة الثقافة اليونانية، الجمعة، أن التمثال النادر الذي يعود إلى 2700 عام تقريبًا لا يزال في وضع سليم بالكامل تقريبًا، وسيُعرَض في جزيرة سانتوريني، خلال نهاية الأسبوع.

وأوضحت الوزارة في بيان أن تمثال «فتاة ثيرا»، وهو تمثال لامرأة ذات شعر طويل يعود تاريخه إلى القرن السابع قبل الميلاد، ويُعتقد أنه نصب جنائزي كان يقع في مقبرة مدينة ثيرا القديمة، اكتُشف في نوفمبر 2000.

ويبلغ طول التمثال نحو مترين ونصف المتر وهو مصنوع من رخام جزيرة ناكسوس المجاورة، ولا يزال التمثال شبه سليم ولم يفقد سوى طرف أنفه وأحد مرفقيه، وفق «فرانس برس».

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وشرحت الوزارة أنه «واحد من قلة من التماثيل اليونانية الحجرية الكبيرة التي لا تزال موجودة». وكانت تماثيل مماثلة عُثر عليها في المقبرة في الماضي في حال أسوأ بكثير.

وأشارت الوزارة إلى أن التمثال سيعرض لفترة وجيزة في معرض موقت افتتح الأحد في متحف سانتوريني الذي يجري تجديده.

سانتوريني 
وتعتبر سانتوريني من الوجهات الرئيسية للسياح الذي يزورون اليونان، وهي جزيرة شهدت تغييرًا جذريًا في أواخر القرن السابع عشر قبل الميلاد بفعل ثوران بركاني أدى إلى اختفاء جزء منها وإلى القضاء على الحضارة المينوسية المتقدمة ثقافيًا.

وينتمي التمثال إلى الحضارة الدوركية التي جاءت لاحقًا وبنت ثيرا في القرن التاسع قبل الميلاد.

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