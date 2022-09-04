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شاهد .. انطلاق برنامج «صباح الوسط» على شاشة قناة الوسط (WTV)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 سبتمبر 2022, 01:37 مساء
شاهد .. انطلاق برنامج «صباح الوسط» على شاشة قناة الوسط (WTV)
برنامج «صباح الوسط» من تقديم حسام الدين الزوام واعتدال العريفي (بوابة الوسط)
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انطلقت صباح الأحد أولى حلقات البرنامج الجديد «صباح الوسط»، على شاشة تلفزيون الوسط «wtv»، من تقديم حسام الدين الزوام واعتدال العريفي.

و«صباح الوسط» هو برنامج صباحي يذاع، من الأحد إلى الخميس، على تمام العاشرة صباحًا بتوقيت ليبيا، يتناول أبرز المواضيع على الساحة الاجتماعية، خصوصًا ما يدور في عالم «السوشيال ميديا».

وتناولت الحلقة الأولى من برنامج «صباح الوسط» عددًا من الموضوعات منها «هل تنافس المنصات الإلكترونية التلفزيون؟»، وكذلك «نقص الفيتامينات لدى الأطفال والمكملات الغذائية»، و«آي فون 14في الأسواق ومفاجأة عن ميزته الجديدة».

تردد قناة الوسط (WTV)
التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

يمكنكم مشاهدة الحلقة الأولى من برنامج «صباح الوسط» من هنا

ويمكنكم متابعة البث الحي لقناة الوسط «wtv» من هنا 

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