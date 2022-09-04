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«إيمي» تمنح باراك أوباما جائزتها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 سبتمبر 2022, 11:51 صباحا
«إيمي» تمنح باراك أوباما جائزتها
الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما (أ ف ب)
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أعلنت أكاديمية التلفزيون الأميركية، السبت، فوز الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما بجائزة «إيمي»، عن سرده لمسلسله الوثائقي «آور غرايت ناشونال باركس» (محمياتنا الوطنية العظيمة) على «نتفليكس».

ويقام حفل توزيع هذه الجوائز في 13 سبتمبر، لكن يسبق ذلك إعلان الجوائز الثانوية، حسب «فرانس برس».

وكان رئيس أميركي آخر حصل سابقًا على جائزة «إيمي»، هو دوايت د. أيزنهاور في العام 1956، لكنها كانت جائزة فخرية.

وبعد ترك منصبه في العام 2017، كتب كل من باراك أوباما وزوجته ميشال مذكرات حققت مبيعات مرتفعة. وبالإضافة إلى مؤسستهما غير الربحية، أسسا شركة إنتاج وقعت عقدًا مع «نتفليكس» بعشرات ملايين الدولارات.

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وفاز الفيلم الوثائقي الأول لشركتهما،«American Factory»، بجائزة أوسكار لأفضل فيلم وثائقي، وجائزة «إيمي» عن فئة أفضل إخراج، لكن المكافأتين مُنحتا لصانعي العمل وليس للزوجين أوباما نفسيهما.

ولم يفز خليفة باراك أوباما في موقع الرئاسة، دونالد ترامب، بجائزة «إيمي» عن برنامجه لتلفزيون الواقع «ذي أبرنتيس»، رغم ترشيحه مرتين لنيلها.

 كريم عبد الجبار
من بين المرشحين الآخرين في فئة أفضل راوٍ، النجم السابق في الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة كريم عبد الجبار («Black Patriots: Heroes Of The Civil War»)، والممثلة الحائزة جائزة أوسكار لوبيتا نيونغو («Serengeti II») وعالم الطبيعة المخضرم ديفيد أتنبورو عن «The Mating Game».

كما فاز الرئيس الأميركي الأسبق الذي بقي في البيت الأبيض بين العامين 2009 و2017، بجائزتي «غرامي»، عن النسخ الصوتية لمذكراته، «The Audacity of Hope» و»Dreams from My Father».

ومن بين المكافآت أيضًا، حصل أوباما على جائزة نوبل للسلام بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية للعام 2008، لـ«جهوده الاستثنائية في تعزيز الدبلوماسية الدولية والتعاون بين الشعوب».

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