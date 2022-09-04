«السينما الأميركية» يحيي أوليفيا نيوتن جون

القاهرة - بوابة الوسط

افتُتحت فعاليات الدورة الثامنة والأربعين من مهرجان السينما الأميركية في دوفيل، مساء الجمعة، مع تحيةً لنجمة فيلم «غريس» الممثلة والمغنية الأسترالية أوليفيا نيوتن-جون التي تُوفيت في مطلع أغسطس.

وذلك قبل أن يستهل المهرجان، المقام في المدينة الواقعة بمنطقة نورماندي (شمال فرنسا)، عروضه التي تستمر إلى 11 سبتمبر بفيلم «كول جين» عن الإجهاض، وفق «فرانس برس».

وعُرض على شاشة مركز دوفيل الدولي، حيث افتُتِح المهرجان، أحد أشهر مشاهد فيلم «غريس» الغنائي الذي حقق نجاحًا شعبيًا واسعًا العام 1978، وتبدو فيه أوليفيا نيوتن جون بسترتها الجلدية في دور «ساندي» مع بطل الفيلم جون ترافولتا.

وظهرت على الشاشة عبارة «تحية لأوليفيا نيوتن جون» وسط ترحيب الجمهور وتصفيقه. وغيّب الموت الممثلة في مزرعتها بجنوب كاليفورنيا في بداية أغسطس بعد صراع مع سرطان الثدي استمر 30 عامًا.

- بيع ملابس أوليفيا نيوتن جون في فيلم «غريس»

وبعد دقائق، أعلن رئيس بلدية المدينة فيليب أوجييه والسفيرة الأميركية لدى فرنسا دنيز كامبل بوير افتتاح الدورة الثامنة والأربعين للمهرجان.

وشهد مراسم الافتتاح أيضًا تسلُّم الممثلة لوسي بوينتون التي مثلت في فيلم «بوهيميان رابسودي» جائزة «هوليوود الجديدة» التكريمية من الممثلة الفرنسية إيلودي بوشيز.

وتُخصص هذه الجائزة التي استُحدثَت العام 2011 لوجوه الغد، وسبق منحها لجيسيكا تشاستين أو راين غوسلينغ أو روبرت باتينسون.

ويتنافس 13 فيلما روائيًا خلال الأيام التسعة للمهرجان، على أن تُعلَن الفائزة منها بالجوائز مساء السبت المقبل.

فيلم وور بوني

ومن بين هذا الأفلام ما سبق أن عُرض في مختلف أقسام مهرجان كان، على غرار «وور بوني» لجينا غامل وحفيدة إلفيس بريسلي رايلي كيو، و«آفتر صن» للمخرجة شارلوت وِلز.

ومن أبرز ما يشهده مهرجان دوفيل عرض لفيلم «بلوند» الذي يتناول قصة حياة مارلين مونرو. ويحضر العرض مخرج الفيلم أندرو دومينيك («ذي أساسينايشن أوف جيسي جيمس باي ذي كوورد روبرت فورد»، 2007) والممثلة الكوبية أنّا دي أرماس التي أدت دور مارلين مونرو، بعدما كانت تولت شخصية «فتاة جيمس بوند».

منصة نتفليكس

وينافس «بلوند» الذي يتاح اعتبارًا من 28 سبتمبر عبر منصة «نتفليكس» على جائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي، حيث يُعرض في 8 سبتمبر.

وفي ما يتعلق بالأفلام الوثائقية التي درج مهرجان دوفيل على تخصيص قسم واسع جدًا لها، تتوجه الأنظار إلى فيلم عن الموسيقي الكندي ليونارد كوهين الذي تُوفي العام 2016 عن عمر يناهز 82 عامًا.

ويحمل الفيلم عنوان «هللويا: ليونارد كوهين، إيه جورني، إيه سونغ»، (و«هللويا» عنوان أشهر أغنيات كوعين)، وتولى إخراجه دان جيلر وداينا غولدفاين .

ويترقب جمهور المهرجان حضور الممثل الذي تحول مخرجًا جيسي أيزنبرغ بمناسبة عرض فيلمه «وِن يو فينيش سيفينغ ذي وورلد» .

ومن أبرز محطات المهرجان أيضًا العرض الختامي لفيلم الممثلة الأميركية أوليفيا وايلد «دون ووري دارلينغ» من بطولة فلورنس بيو ونجم البوب هاري ستايلز.