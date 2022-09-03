عودة مهرجان «روك إن ريو» بعد توقف ثلاث سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

يتوقع أن تستقطب فعاليات مهرجان «روك إن ريو»، التي تستمر مدى سبعة أيام، نحو 700 ألف متفرج.

وانطلق المهرجان في ريو دي جانيرو، الجمعة، وعلى جدوله حفلات لكلّ من المغني الكندي جاستن بيبر ونجمة البوب البريطانية دوا ليبا وفرقة كولدبلاي البريطانية.

وكان المهرجان توقّف خلال السنوات الثلاث الفائتة بسبب جائحة كوفيد-19 التي تضررت البرازيل منها بشكل كبير، وفق «فرانس برس».

بعد الجائحة

وقال مؤسس المهرجان روبرتو ميدينا في مؤتمر صحفي عقده في المجمع الأولمبي الخاص بأولمبياد 2016 حيث ستُقام الحفلات الموسيقية «حان موعد لقائنا مجددًا بعد الجائحة». وأضاف «سنكون قادرين على أن نعانق ونقبّل بعضنا البعض: الحياة الفعلية ليست تلك التي نعيشها خلف الشاشات بل عندما نلتقي حضوريًا».

ويُتوقّع أن يستقطب المهرجان في دورته الثانية والعشرين ويجري للمرة التاسعة في البرازيل بعد تنظيمه في كل من البرتغال وإسبانيا والولايات المتحدة، نحو مئة ألف متفرّج في كل من أيامه السبعة (2-3-4-8-9-10-11سبتمبر).

- انطلاق مهرجان «روك إن ريو» في البرازيل

وعلى غرار دوراته السابقة، جرى اختيار الفنانين المشاركين فيه بصورة انتقائية، فيما تحضر موسيقى الميتال في المهرجان بالقدر نفسه الذي تبرز فيه موسيقى البوب والهيب هوب والموسيقى البرازيلية والفونك كاريوكا.

وخُصِّص جزء كبير من حفلات الجمعة لموسيقى الميتال مع الفرق البريطانية «آيرن مايدن» والأميركية «دريم ثياتر» والفرنسية «غوجيرا» والبرازيلية «سيبولتورا» التي شاركت تقريبًا في دورات المهرجان كلها منذ سنة 1991.

وتُوَزَّع الحفلات على ثمانية عروض من بينها «نيو دانس اوردر» المخصص للموسيقى الإلكترونية و«إسباسو فافيلا» الذي يحييه شباب متحدرون من أحياء ريو دي جانيرو الفقيرة مع ديكور يبرز معالم هذه الأحياء.

وسيستمتع الحاضرون كذلك بمؤثرات عدّة من بينها حبل انزلاق يمر مباشرة فوق المسرح الرئيسي.

النجوم العالميون

ويشارك في المهرجان عدد من النجوم العالميين من بينهم الأميركي بوست مالون والأميركية من أصل كوبي كاميلا كابيو والأميركية ميغان ذي ستاليون، بالإضافة إلى مغنيين برازيليين كإيزا وإيفيت سانغالو وفرقة الراب برو مكس.

وسيُلقي المهرجان الضوء على غابة الأمازون من خلال عرضه في إحدى الصالات صور بانورامية تبرز الغابة الاستوائية الأكبر في العالم والتي تضررت بشدة جراء الحرائق التي طالتها.

ومنذ سنة 2011، يُقام المهرجان في ريو دي جانيرو مرة كل عامين، لكنّ دورة 2021 أُجّلت لعام واحد بسبب الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 680 ألف شخص في البرازيل.