بطلة «101 دالميشنز» تترأس لجنة تحكيم «سان سيباستيان» السينمائي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن منظمو مهرجان سان سيباستيان السينمائي، الجمعة، أن الممثلة الأميركية الحائزة ثماني جوائز أوسكار، غلين كلوز (75 عامًا)، ستترأس لجنة التحكيم في الدورة السبعين.

ويقام المهرجان من 16 إلى 24 سبتمبر، في المدينة الواقعة شمال إسبانيا، حسب «فرانس برس»

وتحمل بطلة «دينجروس لييزونز» و«ذي ستيبفورد وايفز» و«101 دالميشنز» مع الممثل بيتر أوتول الرقم القياسي في عدد الترشيحات للأوسكار. وحصلت خلال مسيرتها الفنية التي بدأت العام 1982 على ثلاث جوائز «إيمي» وثلاث جوائز «غولدن غلوب».

- غلين كلوز أفضل ممثلة بحفل سبيريت للسينما المستقلة

ومن المقرر أن يشهد مهرجان سان سيباستيان، الذي يقام بعد مهرجانات «كان وبرلين والبندقية»، تكريم الممثلة الفرنسية جولييت بينوش والمخرج الكندي ديفيد كروننبرغ اللذين سيحصلان على جائزتين فخريتين.

وتتميز هذه الدورة من المهرجان بالعودة القوية للسينما الآسيوية، بعد عامين ونصف العام من بداية جائحة كوفيد-19 التي طبقت خلالها بلدان عدة في آسيا قيودًا صارمة على السفر.