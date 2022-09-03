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إصابة النجمة الأميركية جاين فوندا بالسرطان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 سبتمبر 2022, 10:21 صباحا
إصابة النجمة الأميركية جاين فوندا بالسرطان
جاين فوندا في «ناشونال برس كلوب» بالعاصمة الأميركية واشنطن، 17 ديسمبر 2019 (أ ف ب)
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استنكرت جاين فوندا (84 عاما) عدم إتاحة الرعاية الصحية بصورة متساوية بين المواطنين في الولايات المتحدة، وذلك على خلفية إعلان الممثلة الأميركية، الجمعة، إصابتها بالسرطان.

وكتبت الممثلة الحائزة جائزة أوسكار، في حسابها عبر «انستغرام»: «شُخّصت بمرض ليمفوما لاهودجكينية»، وهو نوع من السرطان يصيب الجهاز الليمفاوي، مضيفةً «بدأت في تلقي علاج كيميائي».

وتابعت «إن هذا السرطان يمكن الشفاء منه، و80% من المصابين به ينجون، لذلك أشعر أنني محظوظة جدًا»، حسب «فرانس برس».

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وأضافت النجمة المؤيدة للحزب الديمقراطي الأميركي «أنا محظوظة أيضًا لأنني أستفيد من تأمين صحي ويمكنني تلقي أفضل العلاجات والتعامل مع أنجح الأطباء. أدرك أنني أتمتع بهذه الميزة لكنّ الأمر محزن لأن عددًا كبيرًا من الأميركيين «ليست متاحة لهم الرعاية الصحية الجيدة التي أتلقاها، وهو أمر غير عادل».

وبدأت جاين فوندا مسيرتها المهنية في ستينيات القرن الفائت، وحازت جائزتي أوسكار عن أفضل ممثلة، الأولى العام 1971 عن فيلم «كلوت» للمخرج الأميركي الان ج. باكولا، والثانية سنة 1978 عن فيلم «كامينغ هوم» للمخرج الأميركي هال آشبي، كما رُشّحت خمس مرات لتلقي هذه الجوائز المرموقة في السينما الأميركية.

 فيلم الرسوم المتحركة 
ولا تزال الممثلة تتابع حاليًا مسيرتها الفنية، إذ أعارت صوتها في فيلم الرسوم المتحركة العائلي «لاك» الذي عُرض أخيرًا عبر منصة «آبل+».

وعُرفت جاين فوندا كناشطة مناهضة لحرب فيتنام فيما أصبحت اليوم ناشطة بيئية تكافح التغيُّر المناخي.

وانتهزت الممثلة الفرصة في رسالتها لتشير إلى تأثير الوقود الأحفوري ومبيدات الحشرات في إصابة البشر بالسرطان.

وقالت «أمامي ستة أشهر من العلاج الكيميائي، ويتفاعل جسمي مع العلاجات بشكل جيد جدًا. صدّقوني، لن أسمح لأي من هذا التدخل الطبي في أن يمنعني من إكمال نشاطي البيئي».

وأضافت أن «الانتخابات تقترب في نوفمبر وسيكون لها عواقب كبيرة. لذلك يمكنكم الاعتماد عليّ لأكون بجانبكم في عملية تطوير جيشنا المؤلف من أبطال في المجال البيئي».

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