المصري محمد حفظي يشارك في اختيار الفائزين بجوائز «إيمي»

القاهرة - بوابة الوسط

شارك السيناريست والمنتج المصري، محمد حفظي، في دورة هذا العام لجوائز «إيمي» الدولية عضوا للجنة التحكيم بالجولة قبل النهائية في فئة أفضل ممثل، لاختيار المرشحين النهائيين للجائزة، وذلك في 31 أغسطس الماضي في مدينة كولن بألمانيا.

في كل صيف، يسافر أعضاء الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية المانحة لجوائز «إيمي» الدولية إلى أكثر من 25 موقعا في العالم لعقد فعاليات جولة التحكيم نصف النهائية، وذلك لتحديد المرشحين لجائزة «إيمي» الدولية للعام. ومن المقرر إقامة حفل إعلان الفائزين بالنسخة الـ50، يوم الإثنين 21 نوفمبر 2022 في نيويورك.

وتأسست الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية المانحة لجوائز «إيمي» الدولية في العام 1969، وهي منظمة غير ربحية ذات عضوية، مقرها مدينة نيويورك، وتتألف من شخصيات رائدة في جميع قطاعات صناعة التلفزيون والإعلام، من أكثر من 50 دولة.

محمد حفظي سيناريست ومنتج حاصل على عديد الجوائز، كتب وأنتج وشارك في إنتاج أكثر من 40 فيلما طويلا في مصر، والولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة والعالم العربي، إضافة للمسلسلات والبرامج التلفزيونية. وقد أسس شركته «فيلم كلينك» في 2006 التي أصبحت حاليا إحدى أهم شركات الإنتاج في مصر والعالم العربي من حيث نشاطها بالأسواق الدولية، كما أسس شركة «فيلم كلينك» لتوزيع الأفلام المستقلة (FCID)، وشارك في تأسيس شركة «دائرة ميم» الإبداعية.