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الأردني عزيز مرقة يتألق في حفله الثالث على مسرح الزمالك

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 سبتمبر 2022, 12:05 مساء
الأردني عزيز مرقة يتألق في حفله الثالث على مسرح الزمالك
الأردني عزيز مرقة خلال حفله بمسرح الزمالك (خاص لـ بوابة الوسط)
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خطف الفنان الأردني عزيز مرقة قلوب جمهوره المصري بأحدث حفلاته الغنائية، مساء الخميس، على مسرح الزمالك (وسط القاهرة).

وحمل الحفل لافتة «كامل العدد» في ثالث إطلالات عزيز على مسرح الزمالك وأمتعهم بتوليفة غنائية استمرت ساعتين بشكل متواصل، وفقا لبيان.

وقدم عزيز وجبة غنائية متنوعة المذاقات من أغانيه القديمة جدا والجديدة، بداية بأغنيات «وين ما تكوني» و«مين قلك» و«الله غالب»، مرورا بأغاني «موالي» و«يا بنت الناس»، التي تفاعل معها الحضور ورددوا كلماتها، ليسدل الستار على السهرة المميزة بـ«ما في منك».

وقال عزيز مرقة إن حفلاته في مسرح الزمالك من أقرب الحفلات لقلبه في مصر، مؤكدا حرصه الدائم على مفاجأة الجمهور المصري بعرض موسيقي وبصري مبهر في كل مرة، موجها شكره لطارق صبري مؤسس مسرح الزمالك على استضافته له للمرة الثالثة.

ومن جانبه عبر الفنان طارق صبري، عن سعادته لاستضافة عزيز مرقة للمرة الثالثة، موضحا أنه من جمهوره ومحبي أغانيه، وأضاف أن حفل عزيز يأتي ضمن خطة حفلات موسم الصيف الاستثنائية التي يرضي بها المسرح أذواق الجمهور المختلفة، من بينها الشاعر عمرو حسن والنجمة السورية فايا يونان، ومن قبلها حفلات عنبة والوايلي و«أوتوستراد».

الأردني عزيز مرقة خلال حفله بمسرح الزمالك (خاص لـ بوابة الوسط)
الأردني عزيز مرقة خلال حفله بمسرح الزمالك (خاص لـ بوابة الوسط)
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