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أحداث مثيرة في ثالث حلقات «الليلة واللي فيها»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 سبتمبر 2022, 10:50 صباحا
أحداث مثيرة في ثالث حلقات «الليلة واللي فيها»
زينة في مشهد من «الليلة واللي فيها» (خاص لـ بوابة الوسط)
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شهدت الأيام الماضية تفاعل الجمهور على السوشيال ميديا مع أحداث الحلقة الأولى والثانية من مسلسل «الليلة واللي فيها» للفنانة المصرية زينة، والذي يتم عرضه حاليا على منصة «شاهد».

وتصدرت أحداث المسلسل وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى وجود اسم «الليلة واللي فيها» ترند على موقع «غوغل»، وكذلك دخول المسلسل في قائمة أكثر الأعمال مشاهدة على «شاهد» بمجرد بدء عرضه، وفقا لبيان.

وكشفت أحداث الحلقتين الأولى والثانية عن مشاكل نفسية وخيانة وماضي يلازم زينة في حياتها، مع انتهاء الحلقة الثانية عند حدث مثير حبس أنفاس المشاهدين وجعلهم في انتظار الحلقة الثالثة من العمل، إذ انتهت الحلقة الثانية، باقتحام حماة «رشا» زينة، والتي تجسد دورها سماح أنور، المنزل في وجود «حاتم» أبيوسف، واقترابها من غرفة النوم المتواجد فيها، لتنطلق الحلقة الثالثة بعد دخولها الغرفة، ولكن جرس الباب يضرب حيث يأتي الديلفري لإيصال الأكل الذي طلبته رشا لها ولحاتم بعد قضاء الليلة سويا.

دخلت رشا في مناقشات حادة مع حماتها حتى تدفعها لمغادرة الشقة وهو ما نجحت فيه، ولكن المفاجأة بعد خروج سماح أنور من باب الشقة يظهر ابنها «أيمن» محمد شاهين الذي يصل هو الآخر وتدخل «رشا» الشقة مسرعة وتغلق الأبواب عليها حتى تستطيع إخفاء «حاتم»، ولكن المفاجأة الأكبر أنها وجدته فاقدا للوعى ويبدو أنه قد مات، لتتوالى أحداث الحلقة الثالثة.

مسلسل «الليلة واللي فيها» مكون من 6 حلقات وبطولة زينة، محمد شاهين، مطرب الراب أبيوسف، سماح أنور، علاء مرسى، آلاء سنان، بكري خالد، وليد حامد، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة في أول تعاون يجمعه بالنجمة زينة، وتدور الأحداث في إطار من الغموض والتشويق.

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