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انطلاق «جرادة مالحة» تجاريا في المغرب

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 سبتمبر 2022, 01:25 مساء
انطلاق «جرادة مالحة» تجاريا في المغرب
من العرض الخاص لفيلم «جرادة مالحة» في المغرب (خاص لـ بوابة الوسط)
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شهد العرض الخاص للفيلم المغربي «جرادة مالحة» للمخرج إدريس الروخ، حضورًا مكثفًا من الإعلاميين والفنانين والشخصيات العامة بالإضافة لأبطال وصُنّاع الفيلم. وأقيم العرض، الثلاثاء، في سينما ميغاراما بالدار البيضاء، ليبدأ انطلاقته التجارية في السينمات المغربية.

وكان أبرز الحضور من فريق عمل الفيلم المخرج والممثل إدريس الروخ، السيناريست عدنان موحجة وأبطال الفيلم منى الرميقي، نادية العلمي، خنساء بطمة، عبدالرحيم المنياري، محمد الورادي، والمنتج أ.مجدول، والمونتير أيوب جداد، ومدير التصوير لوكا كواسين والموسيقار لوي مانسو، وفقا لبيان.

ويُعرض الفيلم في ست مدن مغربية، وهي الدار البيضاء في سينمات (ميغاراما ونادي إيدن ولوتيسيا والريف)، ومراكش في (ميغاراما وكوليزي)، والرباط في سينما ميغاراما وسيني أطلس، وسينما ميغاراما سيتي مول وغويا في طنجة، وسينما ميغاراما في مدينة فاس، وسينما أفينيدا بمدينة تطوان.

وانطلق «جرادة مالحة» في دور العرض السعودية، ليكون أول فيلم مغربي يُعرض تجاريا في المملكة، كما عرض في سينما الهناجر ضمن عروض نادي سينما البحر المتوسط، بعد أن حصل على جائزة أفضل مخرج في مهرجان «الإسكندرية لسينما البحر الأبيض المتوسط».

- عرض الفيلم المغربي «جرادة مالحة» تجاريا في السعودية

ويحكي الفيلم قصة رانيا، وهي شابة وقعت ضحية مؤامرة تهدف إلى التحكم والسيطرة، حيث وجدت نفسها في قلب تجربة يقودها أشخاص لأغراض خاصة. فحُرمت رانيا بسبب ذلك من حياتها وذكرياتها، وصارت لها حياة أخرى تتسم بالفوضى والاختناق والضياع، وتقرر الذهاب للبحث عن حياتها الحقيقية.

الفيلم تم تصويره في إفران ومكناس وأزرو وبن صميم في المغرب، وهو من تأليف وإخراج إدريس الروخ، وشاركه في التأليف عدنان موحجة، ويشارك في بطولته منى الرقيمي، عدنان موحجة، إدريس الروخ، عبدالرحيم المنياري، فاطمة الزهراء بناصر، وخنساء بطمة.

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