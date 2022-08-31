هاني رمزي يقدم حفل افتتاح «ملتقى أولادنا» 15 سبتمبر

القاهرة - بوابة الوسط

يقدم الفنان المصري هاني رمزي، حفل افتتاح «ملتقى أولادنا» الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، في دورته السادسة التي ستقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم 15 سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يجري بث الحفل مباشرةً من خلال صفحة «أولادنا» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث يقام «ملتقى أولادنا» تحت رعاية رئيس الجمهورية المصري عبدالفتاح السيسي، وبالتعاون مع وزارات الثقافة والتضامن الاجتماعي، والسياحة، والآثار، والتخطيط، والشباب والرياضة، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وعدد من مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص.

وتنظم الملتقى مؤسسة «أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة» برئاسة سهير عبدالقادر التي أكدت أن هذه الدورة تشهد لقاء أولادنا من ذوي القدرات الخاصة مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، حيث تجري مشاركة الفرق الفنية- الأفريقية والصينية والعربية، للعام الثاني على التوالي.

وأضافت سهير: «يقام الملتقى وفق إجراءات احترازية مشددة لمكافحة فيروس كورونا حرصا على سلامة المشاركين».

وأشارت إلى أن الملتقى يسهم بشكل كبير في نشر التفاؤل والحب بين أفراد المجتمع وكذلك دعم العمل الخيري والتشجيع عليه من خلال الدمج بين أولادنا وعدد من الفرق الدولية المشاركة، وكذلك يسهم في الدور الترويجي للسياحة المصرية، حيث الاحتفاء بالوفود الأجنبية المشاركة ونشر صورة إيجابية وتصدير الصورة المناسبة التي تليق بمصر.