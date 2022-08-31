المغني وين باتلر ينفي اتهامات باعتداءات جنسية

القاهرة - بوابة الوسط

نفى مغني فرقة «آركيد فاير» الكندية وين باتلر ما اتهمته به أربع شهادات من دون أسماء أوردها موقع «بيتشفورك» (Pitchfork) الموسيقي من أنه ارتكب اعتداءات جنسية وأقدم على سلوك «غير لائق» بين العامين 2015 و2020.

وأكد المغني أنه أقام علاقات جنسية مع النساء الأربع اللواتي وجهن إليه هذه الاتهامات، لكنه أكد أن هذه العلاقات كانت برضاهن، وفق «فرانس برس».

وأضاف باتلر في بيان أرسله إلى موقع «بيتشفورك»، السبت، «لم ألمس يوما امرأة رغما عنها».

وإذ ذكر باتلر بأنه عانى اكتئابا ومشاكل تتعلق بالكحول، أعرب عن «الأسف لكل من جرَحَه» سلوكه، «مع أن كل هذه العلاقات كانت بالتراضي».

ونقل الموقع المتخصص عن «ليلي»، وهي إحدى اللواتي أدلين بشهاداتهن، إنها كانت في الحادية والعشرين عندما اعتدى المغني عليها جنسيا العام 2015 وكان يومها في الرابعة والثلاثين.

وأشارت إلى أنه كرر فعلته مرة ثانية من دون رضاها في شقتها.

جولة جديدة

وأفادت ثلاث نساء كانت أعمارهن تتراوح بين 18 و23 عاما بين العامين 2016 و2020، أنهن تعرضن من المغني لسلوك تفاعلي «غير لائق» يستند إلى «فارق السن وعلاقات السلطة والسياق». وكان النجم الذي كنّ معجبات به يبلغ ما بين 36 و39 عاما في تلك الحقبة.

وقالت إحداهن المدعوة «ستيلا» التي كانت في الثامنة عشرة العام 2016، إن المغني اتصل بها وأرسل لها رسائل نصية وصورا ذات طابع جنسي لم تطلبها، بحسب الموقع.

وقالت زوجة باتلر المؤسِسَة المشاركة للفرقة ريجين شاسان في بيان أرسلته إلى الموقع أن المغني «لا يمكن أن يلمس امرأة من دون رضاها».

وجاءت هذه المزاعم قبل أيام من بدء الفرقة، الثلاثاء، جولتها الجديدة في دبلن بإيرلندا.

وعاودت فرقة «آركيد فاير» في مايو من خلال ألبوم بعنوان «وي».