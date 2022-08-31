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وفاة الممثلة الجنوب أفريقية تشارلبي دين عن 32 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 أغسطس 2022, 10:58 صباحا
وفاة الممثلة الجنوب أفريقية تشارلبي دين عن 32 عاما
الممثلة وعارضة الأزياء الجنوب أفريقية تشارلبي دين في كان، مايو 2022 (أ ف ب)
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توفيت عن 32 عاما في نيويورك الممثلة وعارضة الأزياء الجنوب أفريقية تشارلبي دين، التي جسدت إحدى شخصيات فيلم «تراينغل أوف سادنِس» الفائز بالسعفة الذهبية في مهرجان «كان» هذه السنة، وفق ما أعلنت ناطقة باسمها أكدت خبرا نشرته وسائل إعلام متخصصة.

وأكدت ناطقة باسم الممثلة في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة «فرانس برس»، «الأنباء التي نشرها» موقع «تي.إم+زي» المتخصص في شؤون المشاهير، واصفة خبر الوفاة بأنه «مروع».

وأشار هذا الموقع وآخر هو «ديدلاين» إلى أن تشارلبي دين توفيت «بصورة مفاجئة»، الإثنين، في أحد مستشفيات نيويورك.

ولم تتوافر أي معلومات عن أسباب وفاتها أو عن أي مرض ربما كانت تعانيه.

دونت سليب
وأدت تشارلبي دين في فيلم «تراينغل أوف سادنِس» للمخرج السويدي روبن أوستلوند دور يايا، وهي عارضة أزياء بارزة ومن مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي، مهووسة بصورتها وحياتها المهنية، تُدعى إلى رحلة بحرية فاخرة مع الرجل الذي ترتبط بعلاقة عاطفية به، وهو أيضا عارض أزياء.

وحصل روبن أوستلوند على السعفة الذهبية في الدورة الخامسة والسبعين لمهرجان «كان السينمائي» في مايو، وهي الجائزة الثانية له في المهرجان بعد فوزه بها عن «ذي سكوير» قبل خمس سنوات. وأفادت وسائل الإعلام المتخصصة في معلومات أوردتها عن تشارلبي دين كريك بأنها ولدت في 5 فبراير 1990 في كيب تاون بجنوب أفريقيا، وبدأت عرض الأزياء في سن السادسة، وفي العشرين أطلّت عبر الشاشة الكبيرة من خلال فيلمين جنوب أفريقيين هما «سباد» العام 2010 و«سباد 2» العام 2013، إلى جانب مجموعة من الممثلين أبرزهم جون كليز. كذلك شاركت العام 2017 في فيلم رعب أميركي بعنوان «دونت سليب»، وفي العام التالي مثّلت في «إنترفيو ويذ غاد».

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