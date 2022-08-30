«خطة كيوبيد» يعيد قاعة يوسف إدريس للحياة

القاهرة - بوابة الوسط

يشهد مسرح السلام بشارع القصر العيني (وسط القاهرة) إعادة افتتاح قاعة يوسف إدريس بعد إغلاقها لمدة تزيد على 11 عاما، حيث كان «بيت النفادي» للمخرج كريم مغاوري هو العرض الأخير الذي عرض بها العام 2011.

وقرر الفنان محسن منصور، مدير فرقة «المسرح الحديث» التابعة للبيت الفني للمسرح المصري إعادة الحياة لتلك القاعة مرة أخرى، بعد مرور كل تلك السنوات، خاصة أن تلك القاعة شهدت عروضا لعدد كبير من نجوم المسرح في كل المجالات منذ افتتاحها العام 1992 في عهد المخرج فهمي الخولي بالعرض المسرحي «القفص»، ويشهد افتتاح القاعة العرض الاجتماعي الكوميدي «خطة كيوبيد» للمخرج أحمد فؤاد، وفقا لبيان.

وأكد منصور «يتم حاليا تجهيز القاعة من ديكورات وأجهزة الإضاءة والصوت، وغرفة التحكم، وغرف الممثلين، وغيرها من التجهيزات المطلوبة لها، ليكون افتتاحها يليق بهذا الحدث المسرحي المهم، فتلك القاعة خرج منها عدد كبير من المخرجين والممثلين الذين أصبحوا نجوم الصف الأول، وكان لي الشرف أن أمثل في هذه القاعة التي قدم فيها عدد كبير من المخرجين أعمالهم ومنهم ياسر علي ماهر ومصطفى سعد ومحمد دسوقي واستيفان منير وشوقي وحسام الدين صلاح ورشاد عثمان ود.هناء عبدالفتاح ومحمد عابدين وهيام توفيق ومحمد زعيمة ومحمد درويش وعصام سعد ومحمد إبراهيم وأكرم مصطفي ود.عمرو دوارة وإسلام إمام وياسر صادق وصبحي يوسف وعمرو سامي ومحمد أبوالسعود ورباب عثمان وعثمان الحمامصي وغيرهم».

تيمة الحب

وأشار منصور «بعد الحصول على قرار بافتتاح القاعة، كان من المهم فكرة اختيار نص لتقديمه فيها، واهتممت أن يتم تفعيلها من قبل أبناء المسرح نفسه سواء على مستوى الإخراج والتمثيل والديكور والإضاءة وغيرها من العناصر، ومن هنا جاء اختيار المخرج أحمد فؤاد، وهو مخرج معين بالمسرح منذ أكثر من ثماني سنوات في المسرح الحديث، واتفقنا على تقديم عرض مسرحي مكتوب خصيصا وليس عرض يتم إعادة تقديمه أو معالجته مرة أخرى، فاختارنا تيمة الحب، من خلال نص اجتماعي كوميدي كتبه عبدالله الشاعر تحت عنوان (خطة كيوبيد)».

وعلى الجانب الآخر، أكد مخرج العرض أحمد فؤاد سعادته بأن تكون مسرحيته الجديدة «خطة كيوبيد» هي العرض الذي سيعيد تلك القاعة التاريخية التي شهدت عديد العروض لكبار نجوم المسرح في جميع المجالات.

وأضاف «النص كتبه السيناريست عبدالله الشاعر، وتم العمل عليه منذ أن كان فكرة للتحدث عن تيمة الحب بسبب انتشار ظاهرة اجتماع أشخاص في علاقات حب والانفصال بعدها سريعا للبحث عن سبب المشكلة ولكن في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال الأيقونة الشهيرة لفكرة الحب وهي (كيوبيد) من خلال فرضية معينة» مشيرا إلى أن الكوميديا الاجتماعية من أفضل الأنواع التي يتقبلها الجمهور لحل مشاكله بشكل ساخر، حيث وضعنا فرضية أن كيوبيد رجل كبير في السن وتوقف عن العمل وقرر الزواج وعندما نضجت ابنته حدثت معها المشكلات نفسها مع خطيبها، الأمر الذي ساقها إلى المصير نفسه بعد الزواج.

«خطة كيوبيد» بطولة عبدالمنعم رياض، كريم الحسيني، نوال سمير، أمنية حسن، ديكور أحمد أمين، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء رباب البرنس، تنفيذ ديكور وأزياء مي كمال، موسيقى تامرعبدالمجيد، مساعد مُخرج تحت التدريب ياسمين علي، مساعد إخراج دعاء حسين، مُخرج منفذ نور محي فهمي، تأليف وأشعار عبدالله الشاعر، وإخراج أحمد فؤاد.

أحمد فؤاد مخرج العرض المسرحي «خطة كيوبيد» (خاص لـ بوابة الوسط)