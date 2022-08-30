استئناف تصوير «رمسيس باريس» في منشأة ناصر

القاهرة - بوابة الوسط

استأنف المخرج المصري أحمد خالد موسى تصوير مشاهد فيلمه الجديد «رمسيس باريس» بطولة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، في منطقة منشأة ناصر بالقاهرة، وذلك بعد الانتهاء من نصف أحداث الفيلم في العاصة الفرنسية باريس، ويتبقى أقل من أسبوعين تصوير ويجري الانتهاء من آخر مشاهد العمل تمهيدا لطرحه في السينمات.

وجمعت مشاهد، الثلاثاء، بين محمود حافظ ومصطفى البنا وعدد من الفنانين الشباب، فيما تلتحق بطلة الفيلم هيفاء وهبي بالتصوير نهاية الأسبوع الجاري لاستكمال مشاهدها بشكل متواصل حتى الانتهاء من العمل بالكامل حسب الخطة التي وضعتها الشركة المنتجة، وفقا لبيان.

«رمسيس باريس» بطولة بطولة هيفاء وهبي وحمدي الميرغني ومصطفى خاطر ومحمد سلام ومحمد أسامة (أوس أوس) ومحمد ثروت ومحمود حافظ والتونسية سميرة مقرون، ومصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، والفيلم مرشح للعرض في موسم إجازة نصف العام الدراسي 2023.

تدور أحداث فيلم «رمسيس باريس» في إطار كوميدي، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

آخر أعمال المخرج أحمد خالد موسى في السينما كان «30 مارس» الذي جرى عرضه العام الماضي، من بطولة أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني وأسماء أبواليزيد وخالد الصاوي وصبري فواز وأحمد خالد صالح ومحمد جمعة وندا موسى ومحمد شاهين ومحمد علي رزق، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم نيللى كريم، إنجي المقدم، وليد فواز ومن تأليف حميد المدني.

من كواليس تصوير فيلم «رمسيس باريس» (خاص لـ بوابة الوسط)