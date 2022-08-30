باد باني وتايلور سويفت نجما حفلة «إم تي في»

القاهرة - بوابة الوسط

ألهب مغني الراب البورتوريكي باد باني، والنجمة الأميركية تايلور سويفت، الأحد، الحفلة السنوية لجوائز «إم تي في» للأغنيات المصورة التي أقيمت بالقرب من نيويورك.

وأقيمت الحفلة هذه السنة في ملعب بمدينة نيوآرك بولاية نيوجيرسي، وتميزت كسابقاتها بما تخللها من عروض موسيقية وغنائية على المسرح، وهي ما يستقطب عادة الاهتمام بهذا الحدث أكثر من الجوائز التي تُمنح لأفضل الأغنيات المصورة خلال السنة، وفق «فرانس برس».

إلا أن باد باني لم يغن على خشبة المسرح في مركز «برودنشل سنتر» في نيوآرك ، حيث وزت الجوائز حضوريا بعد نسختين عطلتهما جائحة «كوفيد-19» العامين 2020 و2021، إذ أن المغني المتحدر من جزيرة بورتوريكو الكاريبية التابعة للولايات المتحدة، قدم، مساء السبت والأحد، حفلتيه الخاصتين في ملعب «يانكي ستاديوم» في حي برونكس بنيوآرك أمام 100 ألف متفرج.

وببدلة ساتان وردية ونظارات شمسية بيضاء، أطل باد باني (28 عاما)، (واسمه الأصلي بينيتو أنطونيو مارتينيز أوكاسيو) عبر الفيديو، فوجه بالإسبانية «الشكر إلى نيويورك» وأدى أغنيته «تيتي مي بريغونتو» التي باتت خلال الأشهر الأخيرة على كل شفة ولسان في نيويورك.

وقال مغني الراب «اعتقدت دائما أنني قادر على أن أكون أحد أكبر النجوم في العالم من دون أن أغير ثقافتي أو لغتي (...) أنا للعالم كله بينيتو أنطونيو مارتينيز من بورتوريكو!».

وتبلغ نجم البوب الآخر هذه السنة هاري ستايلز مِن بُعد أيضا بواسطة الفيديو بحصوله على جائزة أفضل ألبوم لهذه السنة عن «هاريز هاوس»، قبل أن يعود إلى حفلته الغنائية في مركز «ماديسون سكوير غاردن» الشهير في مانهاتن.

تحية موسيقية

أما نجمة البوب والفولك تايلور سويفت فلفتت الأنظار إطلالتها على السجادة الحمراء في «برودنشل سنتر» بفستانها المصنوع جزئيا من الكريستال، وتسلمت جائزة أفضل أغنية مصورة خلال السنة عن فيلمها القصير «أول تو وِل» الذي تبلغ مدته عشر دقائق.

وقالت المغنية البالغة 32 عاما التي قررت إعادة تسجيل ألبوماتها الستة الأولى لاستعادة ملكية حقوقها من الشركات العاملة في القطاع الموسيقي «أنا فخورة جدا بما فعلناه». وأضافت النجمة المليونيرة التي يبلغ عدد متابعيها على شبكات التواصل الاجتماعي عشرات الملايين «لم يكن بإمكاننا صنع هذا الفيلم القصير لو لم يكن لكم أنتم المعجبين».

وافادت سويفت من الفرصة للإعلان عن طرح ألبومها الجديد في 21 أكتوبر المقبل.

كذلك برزت على المسرح مغنية الهيب هوب النيويوركية نيكي ميناج التي حصلت على جائزة مايكل جاكسون للأعمال الطليعية، قبل أن تنال فرقة «رد هوت تشيلي بيبرز» جائزة عن مجمل مسيرتها الطويلة. وقدمت الفرقة التي برزت في تسعينات القرن العشرين تحية موسيقية إلى عازف الدرامز الراحل في فرقة «فو فايترز» تايلور هوكينز.