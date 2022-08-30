فرنسا تستضيف سينمائيين محرومين من حرية التعبير

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت وزارة الثقافة الفرنسية، الإثنين، برنامجا لدعم المخرجين السينمائيين المحرومين من حرية التعبير في بلدانهم.

وقالت وزيرة الثقافة، ريما عبدالملك، في تصريحات لإذاعة «أوروب 1» إن البرنامج الذي يحمل اسم «كاميرات حرة» سيتيح استضافة هؤلاء المخرجين في فرنسا «لستة أشهر على الأقل»، وفق «فرانس برس».

وأشارت إلى أن «اتفاقا سيُبرم بين المدينة الدولية للفنون والمركز الوطني للسينما في نهاية الشهر لإطلاق هذا المشروع ولكي تبقى فرنسا هذه الأرض المضيفة للفنانين الذين يحتاجون إلى التعبير والإبداع بحرية».

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ولفتت معلومات قدمها مكتبها إلى أن البرنامج موجه إلى «السينمائيين الذين يعملون على مشروع فيلم طويل (وثائقي أو روائي أو رسوم متحركة) مع توجه نحو العالمية».

ويتيح البرنامج استضافة هؤلاء السينمائيين «لستة أشهر داخل مقر في فرنسا، مع تغطية كاملة لمصاريف التنقل والإقامة والنفقات التربوية خلال الإقامة»، وفق المصدر عينه.

وستُخصص للبرنامج «ميزانية قدرها مئتا ألف يورو خلال سنته الأولى، ما سيتيح استضافة نحو عشرة» سينمائيين.

وأكدت الوزيرة ريما عبدالملك أن السينما الفرنسية هي «الأكثر انفتاحا على العالم»، متحدثة خصوصا عن اتفاقات للإنتاج المشترك عن طريق المركز الوطني للسينما مع دول أخرى.