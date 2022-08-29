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«حسين في بكين» بثالث سهرات «مجالس الفنون» في تونس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 أغسطس 2022, 02:31 مساء
«حسين في بكين» بثالث سهرات «مجالس الفنون» في تونس
من العرض المسرحي «حسين في بكين» ضمن تظاهرة «مجالس الفنون» بالحمامات (خاص لـ بوابة الوسط)
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في إطار ثالث سهرة ضمن فعاليات الدورة التأسيسية لتظاهرة «مجالس الفنون» تحت إشراف المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كان لعشاق المسرح موعد ثان مع عمل مسرحي بعنوان «حسين في بكين» غلب عليه الطابع الكوميدي للممثل مقداد السهيلي الذي يقدم قصة مواطن تونسي قرر الاستقرار بعاصمة الصين الشعبية بكين بعد فشل مشروعه.

في الواقع، تمثل شخصية حسين، المواطن التونسي وما يعيشه من اضطرابات نفسية وفكرية منذ أحداث سنة 2011، كما تنتقد هذه الشخصية من خلال هذه المقاربة كل ما يدور حولها من أحداث.

«مذابيا نبكيلك من تعبي تبكي سنين عليا».. كانت هذه كلمات الأغنية التي بدأ بها مقداد عرضه ليمر بعد ذلك إلى نقد وضعية الفنان في تونس مسلطا الضوء على حقوقه المنتهكة.
النقد اللاذع طال أيضا الأنظمة الحاكمة وسياساتهم المنتهجة التي انعكس بعضها سلبا على حياة المواطن اليومية، وتم التركيز على غلاء الأسعار كمثال حي على ذلك.
نجح مقداد السهيلي في التنقل من شخصية إلى أخرى بفضل قدراته ومواهبه المتعددة فقد انتقل على سبيل المثال، من العزف على الآلات الموسيقية (منها آلة العود)، إلى تلاوة القرآن وصولا إلى الغناء الطربي.

وفضلا على المراوحة السلسة والمتناغمة بين الموسيقى والمسرح، فقد نجح مقداد السهيلي في التحكم في التنوع بين الشخصيات التي قدمها والتي كانت من جنسيات مختلفة (تونسية، جزائرية، خليجية، فرنسية).

يشار إلى أن السهرة انطلقت بمجموعة من قصائد الشاعرة سلوى الرابحي، إذ اختارت هذا البيت «وإني إن ألقيت شعري، أغني أو أموت» لوداع الجمهور الحاضر.

من العرض المسرحي «حسين في بكين» ضمن تظاهرة «مجالس الفنون» بالحمامات (خاص لـ بوابة الوسط)
من العرض المسرحي «حسين في بكين» ضمن تظاهرة «مجالس الفنون» بالحمامات (خاص لـ بوابة الوسط)
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