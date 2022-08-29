«ستموت في العشرين» يرفع لافتة «كامل العدد» بألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط

رفع فيلم «ستموت في العشرين» لافتة كامل العدد في كل عروضه التجارية بعدد من الولايات الألمانية مثل برلين وهامبورغ وديلسيدروف.

وكان العرض قد بدأ فعليا، الخميس، بعد سلسلة عروض خاصة للفيلم بحضور مخرجه السوداني أمجد أبوالعلاء في مدينة برلين الألمانية، والذي شهد بداية العروض التجارية لفيلمه «ستموت في العشرين» والتي ستستمر لمدة شهر مبدئيا قابلة للزيادة، وفقا لبيان.

وسيعود بعدها أمجد للقاهرة والخرطوم لمتابعة فيلمه المقبل الذي ينتجه تحت عنوان «وداعا جوليا» إخراج محمد كردفاني على أن يبدأ تصويره في أكتوبر.

أمجد عبر عن سعادته وفخره بكل ردود الفعل التي وصلته من الجماهير التي حضرت عرض الفيلم، وكان أمجد قد فوجئ بموقف مبهج وسعيد بالنسبة له حيث توجه لأحد المتاجر الشهيرة في برلين لشراء أفيشات أفلام عالمية ليجد أفيش فيلمه بينهم ويباع هناك حتى قبيل تحديد موعد العرض التجاري وهو ما أسعده كثيرا.

- أمجد أبوالعلاء يطلق «ستموت في العشرين» تجاريا في برلين

وبهذا تنضم ألمانيا لقائمة الدول التي عرضت الفيلم تجاريا، وهي مصر والإمارات العربية المتحدة وتونس والمغرب والولايات المتحدة الأميركية وسويسرا وإنجلترا وفرنسا.

تدور أحداث الفيلم حول شاب تعلم والدته من خلال نبوءة أنه سيموت في عامه العشرين فيعيش حياته في قلق وخوف إلى أن يلتقي بمصور سينمائي فتتغير حياته وتنقلب رأسا على عقب.

الفيلم من بطولة مصطفى شحاتة وإسلام مبارك، وبُنة خالد، وطلال عفيفي وآمال مصطفى وغيرهم من نجوم السودان.

من عروض «ستموت في العشرين» بألمانيا (خاص لـ بوابة الوسط)