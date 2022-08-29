Atwasat

الأميركيون يعودون إلى مهرجان «لافيليت» الفرنسي للجاز

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 أغسطس 2022, 12:20 مساء
الأميركيون يعودون إلى مهرجان «لافيليت» الفرنسي للجاز
عازف الجاز الجنوب أفريقي عبدالله إبراهيم يعزف على البيانو في جوهانسبرج، 29 سبتمبر 2017 (أ ف ب)
alwasat radio

يعود الموسيقيون الأميركيون بقوة إلى مهرجان «لافيليت» الفرنسي للجاز الذي يُفتتح، الأربعاء، في باريس بعدما كانوا شبه غائبين عن دورتيه الأخيرتين بسبب جائحة «كوفيد-19».

وقال مسؤول البرمجة في المهرجان الذي يستمر حتى 11 سبتمبر فرانك بيكار «لم يكن الأميركيون يستطيعون الحضور إطلاقا، وشعرنا بأن شيئا ما لم يعد فجأة يسير على ما يرام. اليوم نعود إلى ما كان عليه الوضع» قبل الجائحة، وفق «فرانس برس».

ويأتي هؤلاء الموسيقيون من معاقل الجاز في البلد الذي ولدت فيه هذه الموسيقى قبل أكثر من قرن، مثل نيو أورلينز ونيويورك وشيكاغو ولوس أنجليس.

وهم يجسدون التيارات الجديدة لمشهد مزدهر على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي مع مواهب شابة تستمد إلهامها إلى حد كبير من موسيقى الفانك أو الهيب هوب أو الموسيقى الإلكترونية، محدثين تغييرا جديا في القواعد التقليدية لموسيقى الجاز.

ويضم المهرجان أيضا، إضافة إلى هذه الاكتشافات، بعض موسيقيي الجاز البارزين، كالجنوب أفريقي عبدالله إبراهيم والإنجليزي ديف هولاند والأميركيين كيني بارون ورافي كولتراين.

وجريا على عادة المهرجان في إبراز تاريخ موسيقى السول والفانك، من خلال أهم وجوهه، يوجه المهرجان هذه السنة تحية إلى مارفن غاي، بعدما خصص مثلها في السنوات الأخيرة لكل من بيل ويذرز وبرينس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات

كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات
هل تختفي السيارات العاملة بالوقود لصالح «الكهربائية»؟

هل تختفي السيارات العاملة بالوقود لصالح «الكهربائية»؟
ختام ندوة «تيكاد» بتونس.. اليابان تتعهد بـ«توثيق التعاون» مع أفريقيا والضغط من أجل مقعد دائم في مجلس الأمن

ختام ندوة «تيكاد» بتونس.. اليابان تتعهد بـ«توثيق التعاون» مع أفريقيا والضغط من ...
100 وفاة.. حصيلة ثقيلة لضحايا الفيضانات المدمرة بالسودان

100 وفاة.. حصيلة ثقيلة لضحايا الفيضانات المدمرة بالسودان
هولندا.. شاحنة تدهس مجموعة أشخاص في روتردام وتخلف 6 قتلى (شاهد)

هولندا.. شاحنة تدهس مجموعة أشخاص في روتردام وتخلف 6 قتلى (شاهد)
«هنا ليبيا»: المرض يرعب الطفل عبدالله الصادق.. والدولة تغرد خارج السرب

«هنا ليبيا»: المرض يرعب الطفل عبدالله الصادق.. والدولة تغرد خارج السرب
«وسط الخبر»: صراع الحكومتين بين الركود التجاري وتضرر رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة

«وسط الخبر»: صراع الحكومتين بين الركود التجاري وتضرر رؤوس الأموال الصغيرة ...
تحقيقات | مواهب شبابية مظلومة

تحقيقات | مواهب شبابية مظلومة
كاركاتير خيري - مضادات السلام والاستقرار

كاركاتير خيري - مضادات السلام والاستقرار
ما الذي سيتحقق في الواقع بعد «الشراكة المتجددة» بين باريس والجزائر؟

ما الذي سيتحقق في الواقع بعد «الشراكة المتجددة» بين باريس والجزائر؟
سكان حي في لوس أنجليس ينتفضون ضد تصوير «فاست أند فوريوس»

سكان حي في لوس أنجليس ينتفضون ضد تصوير «فاست أند فوريوس»
«طاجين»

«طاجين»
شامبو وبلسم من العسل وخل التفاح

شامبو وبلسم من العسل وخل التفاح
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن

جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن
كاركاتير خيري - أذرع السياسي في ليبيا

كاركاتير خيري - أذرع السياسي في ليبيا
حكومة باشاغا: لم نرفض التفاوض مع حكومة الدبيبة

حكومة باشاغا: لم نرفض التفاوض مع حكومة الدبيبة
حكومة الدبيبة تعلن تفاصيل مفاوضات مع باشاغا سبقت اشتباكات طرابلس

حكومة الدبيبة تعلن تفاصيل مفاوضات مع باشاغا سبقت اشتباكات طرابلس
في قطاع غزة المحاصر.. يحرقون البلاستيك لاستخراج الوقود

في قطاع غزة المحاصر.. يحرقون البلاستيك لاستخراج الوقود
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
سكان حي في لوس أنجليس ينتفضون ضد تصوير «فاست أند فوريوس»
سكان حي في لوس أنجليس ينتفضون ضد تصوير «فاست أند فوريوس»
عمرو دياب يشعل شاطئ جدة بالسعودية
عمرو دياب يشعل شاطئ جدة بالسعودية
بعد استعادته شخصيات كارتونية.. «خطة مازنجر» يجذب الأسر في دور العرض
بعد استعادته شخصيات كارتونية.. «خطة مازنجر» يجذب الأسر في دور ...
القطرية دانا الفردان تحتفل بإطلاق «أونيكس» في لندن
القطرية دانا الفردان تحتفل بإطلاق «أونيكس» في لندن
رموز «NFT» قد تحول الفقراء إلى مستثمرين في عالم الفن
رموز «NFT» قد تحول الفقراء إلى مستثمرين في عالم الفن
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ناطق بـ«الطب الميداني» يؤكد وفاة الفنان مصطفى بركة
ناطق بـ«الطب الميداني» يؤكد وفاة الفنان مصطفى بركة...
فرقة «السرايا» تتألق في تونس وتشكو خذلانها من قبل وزارة الثقافة
فرقة «السرايا» تتألق في تونس وتشكو خذلانها من قبل وزارة ......
«الشلوخ».. عادة قبلية تشوه الوجوه اندثرت في السودان.. ولكن
«الشلوخ».. عادة قبلية تشوه الوجوه اندثرت في السودان.. ولكن...
محمود شمام: محاولة احتكار شخصية «الملك إدريس» أمر غير مقبول
محمود شمام: محاولة احتكار شخصية «الملك إدريس» أمر غير مقبول...
وفاة الفنان السوري بسام لطفي عن 82 عاماً
وفاة الفنان السوري بسام لطفي عن 82 عاماً...
المزيد
«ستموت في العشرين» يرفع لافتة «كامل العدد» بألمانيا
«ستموت في العشرين» يرفع لافتة «كامل العدد» بألمانيا...
الأميركيون يعودون إلى مهرجان «لافيليت» الفرنسي للجاز
الأميركيون يعودون إلى مهرجان «لافيليت» الفرنسي للجاز...
اسحيم: نجهز لمعرض يجمع التشكيليين الليبيين
اسحيم: نجهز لمعرض يجمع التشكيليين الليبيين...
رموز «NFT» قد تحول الفقراء إلى مستثمرين في عالم الفن
رموز «NFT» قد تحول الفقراء إلى مستثمرين في عالم الفن...
القطرية دانا الفردان تحتفل بإطلاق «أونيكس» في لندن
القطرية دانا الفردان تحتفل بإطلاق «أونيكس» في لندن...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط