اسحيم: نجهز لمعرض يجمع التشكيليين الليبيين

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي

قال الفنان التشكيلي الشاب، محمد اسحيم، إنه يستعد لتدشين معرض، يشارك فيه عدد من الفنانين التشكيليين، من مختلف مدن ليبيا.

وأوضح اسحيم في تصريح إلى «بوابة الوسط» أنه بدأ الاستعداد لهذا المعرض مع مجموعة من الفنانين سيعلن عنهم لاحقا، وسيقام الحدث في مدينة بنغازي نهاية العام الجاري.

وأضاف أن مشروع المعرض بدأ من نهاية مشاركته في النسخة الماضية من مهرجان فبراير، والذي أقيم بمدينة مصراتة.

وشارك اسحيم في عديد المهرجان الفنية في كلية الإعلام العامين 2019 و2020 ومعرض الأطباء في جامعة العرب الطبية للرسم والأشغال اليدوية، كما أسس ورشة تدريبية ومعرضا للفنانين المبتدئين في جامعة بنغازي الحديثة.

وآخر المشاركات كانت في مهرجان «أولد سكول» للدراجات النارية بلوحة لدراجة هارلي، الذي شهد حضورا عربيا كبيرا.

من أعمال الفنان التشكيلي الشاب محمد سحيم (بوابة الوسط)

من أعمال الفنان التشكيلي الشاب محمد سحيم (بوابة الوسط)