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القطرية دانا الفردان تحتفل بإطلاق «أونيكس» في لندن

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 أغسطس 2022, 04:58 مساء
القطرية دانا الفردان تحتفل بإطلاق «أونيكس» في لندن
المطربة القطرية دانا الفردان في لندن (خاص لـ بوابة الوسط)
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احتفلت الملحنة والمؤلفة والمغنية القطرية دانا الفردان، بإطلاق أغنيتها الجديدة «أونيكس»، حيث أحيت حفلًا كبيرًا بأحد الفنادق الكبرى بلندن، وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير.

قدمت دانا خلال الحفل أحدث أغانيها «أونيكس» وهي آخر أغنية في ألبوم «إنديجو»، إذ تستلهم الأغنية القوة والعنفوان من حجر الـ«أونيكس الأسود»، بجانب مجموعة أغانٍ أخرى، وفقًا لبيان.

وعن ألبومها الجديد قالت دانا: «لقد قمت بتأليف كل قطعة موسيقية وتنسيقها مع ألوان معينة لإضفاء شعور ورسالة محددة، حيث تحمل كل أغنية فكرة محددة وستتجسد في فيديو يسمح للمشاهد بالذهاب في رحلة ذاتية يكتشف بها طريقه للسعادة».

وأضافت: «أحاول قدر المستطاع عدم استعمال كلمة مزج في الموسيقى؛ لأن ذلك يعني أن هناك أسلوبًا يطغى على آخر، ولكن ما أقوم به هو المحافظة على أصالة الموسيقى والبناء عليها بطريقة تستوعب الأساليب الأخرى من غير أن تطمس هويتها».

وحققت دانا لقب «السفيرة الثقافية لأوركسترا قطر الفلهارمونية»، وأصبحت أغانيها هي الموسيقى الأساسية للخطوط الجوية القطرية منذ 2018.

كما حققت انتشارًا واسعًا، بتسجيل الموسيقى التصويرية لفيلم «أوركا» الحائز عددًا من الجوائز، وبتأليف موسيقى حفل الأمم المتحدة لمناسبة يوم الأمم المتحدة، وعزفت مع أوركسترا «لندن متروبوليتان» في مسرح «رويال هاي ماركت» وألفت موسيقى الحملة الإنسانية «لنجلب الأمل إلى غزة».

جلال الدين الرومي
دخلت دانا أيضًا عالم المسرح، وتعاونت مع نديم نعمان لكتابة وإنتاج المسرحيات الموسيقية، بهدف «جلب الشخصيات والأفكار العالمية والليبرالية والمتسامية من الشرق الأوسط إلى الجمهور الغربي العالمي ومنصة ويست أند».

وصفت دانا في جريدة «صنداي ميرور» بأنها تتمتع «بلحظات من الجمال الحقيقي»، عند تقديمها العرض المسرحي «بروكن وينجز» وهو عرض موسيقي حول حياة الكاتب اللبناني الأميركي جبران خليل جبران، الذي تم عرضه لأول مرة العام 2018 بعروض بيعت في مسرح «هاي ماركت» بلندن، مهرجان بيت الدين في لبنان، ودار الأوبرا بكتارا في قطر وأوبرا دبي.

وفي العام 2021، عرضت مسرحيتي جلال الدين الرومي الموسيقية لأول مرة وتم الإشادة بها لتصويرها للشاعر الأسطوري جلال الدين الرومي.

وعلى الرغم من كون المسرحيتين فريدتين من نوعهما، إلا أنهما اجتمعتا في هدف مشترك يتمثل في تقديم شخصيات مهمة من أصل عربي إلى جمهور جديد، استمرارًا لهدف دانا الإرشادي المتمثل في تسليط الضوء على ثقافتها من خلال فنها.

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