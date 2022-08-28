بعد استعادته شخصيات كارتونية.. «خطة مازنجر» يجذب الأسر في دور العرض

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت صالات العرض السينمائية إقبالا كبيرا من جمهور العائلات على مشاهدة فيلم «خطة مازنجر» الذي انطلق في السينمات، الخميس، لا سيما وأن الفيلم يعيد للأذهان شخصية «مازنجر» الشهيرة والتي جرى تقديمها في المسلسل الكارتوني الذي حمل الاسم نفسه.

وجذب فيلم «خطة مازنجر» الذي تعتمد أحداثه على حالة النوستالجيا، مختلف أفراج الأسرة، خصوصا وأن هناك جمهورا عاش طفولته وقت عرض مسلسل «مازنجر» وتعلق به، وكذلك فئة الأطفال حيث تعتمد أحداث الفيلم على وجود طفلين، إضافة إلى وجود قصص لها علاقة بالكارتون.

يحكى فيلم «خطة مازنجر» عن مجموعة من الأصدقاء يقررون عمل خطة لخطف وطلب فدية ولكن على طريقة «مازنجر» و«أفروديت»، مع ظهور العديد من الشخصيات الكارتونية الشهيرة مثل مثل سوبر ماريو، سبايدر مان وغيرها وذلك في اطار كوميدي اجتماعي لا يخلو من التشويق.

- انطلاق «خطة مازنجر» في دور العرض المصرية والعربية

فيلم «خطة مازنجر» بطولة ياسمين رئيس وحمدي الميرغني ومحمود حافظ وبيومي فؤاد وحسام داغر وسماء إبراهيم ومصطفى سعفان وإسماعيل فرغلي وياسر الطوبجي ومحمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وليد خيري ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، وإخراج رامي رزق الله، وإنتاج شركة «aka» ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.