إشادات واسعة بـ«الليلة واللي فيها» بعد عرضه على «شاهد»

القاهرة - بوابة الوسط

حققت الحلقات الأولى من مسلسل «الليلة واللي فيها» إشادات واسعة بعد بدء بث حلقاته عبر منصة «شاهد»، الأربعاء.

كما أشاد بالمسلسل عدد كبير من الجماهير وصناع الدراما منهم المخرج الكبير يسري نصر الله والاستايلست ناهد نصر الله.

وكتب مخرج العمل هاني خليفة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا «شكرًا محمد رجاء على موهبتك وعلى (الليلة واللي فيها) وعلى كل الأعمال التي اشتغلناها مع بعض قبل كده.. في البدء كان المؤلف.. محبتي». ليرد عليه محمد رجاء، قائلًا «شكرًا يا هاني على التجربة بكل ما فيها».

مسلسل «الليلة واللي فيها» هو التجربة الرابعة بين هاني خليفة ومحمد رجاء بعد مسلسلي «فوق مستوى الشبهات» و«الحساب يجمع» والفيلم المنتظر عرضه قريبًا «القاهرة مكة»، كما أنه أول بطولات النجمة زينة عبر المنصات الإلكترونية ويشاركها بطولته الفنان أبوسيف نجم الراب والفنان الكبير رشدي الشامي.

يشار إلى أن آخر أعمال زينة كان مسلسل «كله بالحب» العام الماضى، وشارك في بطولته أحمد السعدني وصابرين وسامر المصري وريم البارودي وهالة فاخر ويوسف عثمان، وعدد كبير من الفنانين، تأليف محمد الشخيبي وإخراج عصام عبدالحميد.

على صعيد آخر، ينتظر المخرج هاني خليفة عرض فيلم «القاهرة مكة» قريبًا، وهو من بطولة منى زكي ومحمد فراج وخالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد علاء وتأليف محمد رجاء.