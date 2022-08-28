Atwasat

إشادات واسعة بـ«الليلة واللي فيها» بعد عرضه على «شاهد»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 أغسطس 2022, 12:40 مساء
إشادات واسعة بـ«الليلة واللي فيها» بعد عرضه على «شاهد»
بوستر مسلسل «الليلة واللي فيها» (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

حققت الحلقات الأولى من مسلسل «الليلة واللي فيها» إشادات واسعة بعد بدء بث حلقاته عبر منصة «شاهد»، الأربعاء.

كما أشاد بالمسلسل عدد كبير من الجماهير وصناع الدراما منهم المخرج الكبير يسري نصر الله والاستايلست ناهد نصر الله.

وكتب مخرج العمل هاني خليفة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا «شكرًا محمد رجاء على موهبتك وعلى (الليلة واللي فيها) وعلى كل الأعمال التي اشتغلناها مع بعض قبل كده.. في البدء كان المؤلف.. محبتي». ليرد عليه محمد رجاء، قائلًا «شكرًا يا هاني على التجربة بكل ما فيها».

مسلسل «الليلة واللي فيها» هو التجربة الرابعة بين هاني خليفة ومحمد رجاء بعد مسلسلي «فوق مستوى الشبهات» و«الحساب يجمع» والفيلم المنتظر عرضه قريبًا «القاهرة مكة»، كما أنه أول بطولات النجمة زينة عبر المنصات الإلكترونية ويشاركها بطولته الفنان أبوسيف نجم الراب والفنان الكبير رشدي الشامي.

يشار إلى أن آخر أعمال زينة كان مسلسل «كله بالحب» العام الماضى، وشارك في بطولته أحمد السعدني وصابرين وسامر المصري وريم البارودي وهالة فاخر ويوسف عثمان، وعدد كبير من الفنانين، تأليف محمد الشخيبي وإخراج عصام عبدالحميد.

على صعيد آخر، ينتظر المخرج هاني خليفة عرض فيلم «القاهرة مكة» قريبًا، وهو من بطولة منى زكي ومحمد فراج وخالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد علاء وتأليف محمد رجاء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«طاجين»

«طاجين»
كاركاتير خيري - أذرع السياسي في ليبيا

كاركاتير خيري - أذرع السياسي في ليبيا
هل تتجه الدول إلى الاعتماد على «النووي» في ظل أزمة الطاقة؟

هل تتجه الدول إلى الاعتماد على «النووي» في ظل أزمة الطاقة؟
منظمة الأرصاد الجوية تتوقع جفافا مدمرا في منطقة القرن الأفريقي

منظمة الأرصاد الجوية تتوقع جفافا مدمرا في منطقة القرن الأفريقي
حكومة باشاغا: لم نرفض التفاوض مع حكومة الدبيبة

حكومة باشاغا: لم نرفض التفاوض مع حكومة الدبيبة
محاولة جديدة من وكيل رونالدو للعودة إلى الدوري الإيطالي

محاولة جديدة من وكيل رونالدو للعودة إلى الدوري الإيطالي
حكومة الدبيبة تعلن تفاصيل مفاوضات مع باشاغا سبقت اشتباكات طرابلس

حكومة الدبيبة تعلن تفاصيل مفاوضات مع باشاغا سبقت اشتباكات طرابلس
روسيا ستبدأ في بناء مفاعلين نوويين بالمجر بقيمة 12.5 مليار يورو

روسيا ستبدأ في بناء مفاعلين نوويين بالمجر بقيمة 12.5 مليار يورو
جهاز الإسعاف والطوارئ: إصابات بين المدنيين جراء تجدد الاشتباكات في طرابلس

جهاز الإسعاف والطوارئ: إصابات بين المدنيين جراء تجدد الاشتباكات في طرابلس
«اللواء 444» يحرر 5 مصريين خطفوا في بني وليد

«اللواء 444» يحرر 5 مصريين خطفوا في بني وليد
بن قدارة: إيداع مرتبات يوليو وأغسطس للعاملين في قطاع النفط بالزيادة 67%

بن قدارة: إيداع مرتبات يوليو وأغسطس للعاملين في قطاع النفط بالزيادة 67%
في قطاع غزة المحاصر.. يحرقون البلاستيك لاستخراج الوقود

في قطاع غزة المحاصر.. يحرقون البلاستيك لاستخراج الوقود
الدوامة مستمرة.. الجنوب الليبي يسجل 10 إصابات جديدة بـ«لدغات العقارب»

الدوامة مستمرة.. الجنوب الليبي يسجل 10 إصابات جديدة بـ«لدغات العقارب»
المنتخب الوطني يستأنف نشاطه في أيام «فيفا».. ودورة دولية ببنغازي

المنتخب الوطني يستأنف نشاطه في أيام «فيفا».. ودورة دولية ببنغازي
جريدة «الوسط»: طرابلس فوق صفيح ساخن

جريدة «الوسط»: طرابلس فوق صفيح ساخن
قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال مدريد.. وبرشلونة يواجه بايرن وإنتر ميلان

قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال مدريد.. وبرشلونة يواجه ...
كاركاتير حليم - المنفي يوجه بمساعدات إلى السودان المتضرر من الفيضانات

كاركاتير حليم - المنفي يوجه بمساعدات إلى السودان المتضرر من الفيضانات
شاب يدخل «غينيس» كأصغر طيار يجري رحلة انفرادية حول العالم

شاب يدخل «غينيس» كأصغر طيار يجري رحلة انفرادية حول العالم
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
ناطق بـ«الطب الميداني» يؤكد وفاة الفنان مصطفى بركة
ناطق بـ«الطب الميداني» يؤكد وفاة الفنان مصطفى بركة
«القاهرة للمسرح التجريبي» يكرم الفنان انتصار عبدالفتاح
«القاهرة للمسرح التجريبي» يكرم الفنان انتصار عبدالفتاح
إنتاج موسم ثانٍ من مسلسل «هاوس أوف ذي دراغن»
إنتاج موسم ثانٍ من مسلسل «هاوس أوف ذي دراغن»
حبيبة: لحن «أنا في المود» أقرب للموسيقى اليونانية المحببة للجمهور العربي
حبيبة: لحن «أنا في المود» أقرب للموسيقى اليونانية المحببة للجمهور...
مارلين مونرو و«نتفليكس» نجوم منتظرة في مهرجان البندقية السينمائي
مارلين مونرو و«نتفليكس» نجوم منتظرة في مهرجان البندقية السينمائي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ناطق بـ«الطب الميداني» يؤكد وفاة الفنان مصطفى بركة
ناطق بـ«الطب الميداني» يؤكد وفاة الفنان مصطفى بركة...
فرقة «السرايا» تتألق في تونس وتشكو خذلانها من قبل وزارة الثقافة
فرقة «السرايا» تتألق في تونس وتشكو خذلانها من قبل وزارة ......
«الشلوخ».. عادة قبلية تشوه الوجوه اندثرت في السودان.. ولكن
«الشلوخ».. عادة قبلية تشوه الوجوه اندثرت في السودان.. ولكن...
محمود شمام: محاولة احتكار شخصية «الملك إدريس» أمر غير مقبول
محمود شمام: محاولة احتكار شخصية «الملك إدريس» أمر غير مقبول...
وفاة الفنان السوري بسام لطفي عن 82 عاماً
وفاة الفنان السوري بسام لطفي عن 82 عاماً...
المزيد
سكان حي في لوس أنجليس ينتفضون ضد تصوير «فاست أند فوريوس»
سكان حي في لوس أنجليس ينتفضون ضد تصوير «فاست أند فوريوس»...
إشادات واسعة بـ«الليلة واللي فيها» بعد عرضه على «شاهد»
إشادات واسعة بـ«الليلة واللي فيها» بعد عرضه على «شاهد»...
الهادي حبوبة يفتتح تظاهرة «مجالس الفنون» بمدينة الحمامات التونسية
الهادي حبوبة يفتتح تظاهرة «مجالس الفنون» بمدينة الحمامات ......
مارلين مونرو و«نتفليكس» نجوم منتظرة في مهرجان البندقية السينمائي
مارلين مونرو و«نتفليكس» نجوم منتظرة في مهرجان البندقية ......
حبيبة: لحن «أنا في المود» أقرب للموسيقى اليونانية المحببة للجمهور العربي
حبيبة: لحن «أنا في المود» أقرب للموسيقى اليونانية المحببة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط