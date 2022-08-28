الهادي حبوبة يفتتح تظاهرة «مجالس الفنون» بمدينة الحمامات التونسية

القاهرة - بوابة الوسط

في إطار افتتاح الدورة التأسيسية لتظاهرة «مجالس الفنون» تحت إشراف المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كان لعشاق الفن الشعبي، الجمعة، موعد مع عرض غلب عليه الطابع الاحتفالي والرقص الشعبي مع ملك الأغنية الشعبية الهادي حبوبة.

وكانت البداية مع الشاعر الغنائي الجليدي العويني الذي قدم لجمهور الحمامات مجموعة مختارة من أشعاره التي تغنى بها أغلب المطربين التونسيين مثل «واش جاب»، «أنا عاشق يا مولاتي»، و«حسرة على أيامك يا حمة»، وغيرها وختم فقرته الشعرية بتحية لرفيق عمره الهادي حبوبة من خلال «ريدي رفيق العمر خلوهولي».

أما عن المداخلة الشعرية الثانية، فقد كانت من نصيب شاعر الأجيال المنصف المزغني من خلال مجموعة من القصائد باللغة العربية مثل «إخفاء الحبيب» و«امرأة عائدة من الحرب».

تكاملت مختلف عناصر الفرجة في عرض الهادي حبوبة الذي قدم خلاله 20 عنصرا بين موسيقيين وتقنيين وراقصات باقة من أجمل أغانيه على غرار «عاشق بودربالة»، «روح من السوق عمار»، «ناري على الزينة»، و«بجاه الله».

وفسح ملك الفن الشعبي خلال هذه السهرة المجال للفنانة الشابة آمنة لطفي التي أدت بدورها مجموعة من الأغاني التونسية التي أحبها الجمهو لصليحة «عرضوني زوز صبايا» والسيدة نعمة «مكحول أنظاره» والعديد من الفنانين .

ونهاية، تم اختتام العرض الذي دام ساعتين بأغنية «الزمياطي» مع لوحات راقصة بالزي التونسي «السفساري».