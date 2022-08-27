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حبيبة: لحن «أنا في المود» أقرب للموسيقى اليونانية المحببة للجمهور العربي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 أغسطس 2022, 04:56 مساء
حبيبة: لحن «أنا في المود» أقرب للموسيقى اليونانية المحببة للجمهور العربي
حبيبة (خاص لـ بوابة الوسط)
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حققت الأغنية الجديدة للمطربة، حبيبة، بعنوان «أنا في المود» أكثر من نصف مليون مشاهدة على الرغم من طرحها منذ أيام قليلة فقط على موقع «يوتيوب».

وحصلت الأغنية على تفاعل كبير من الجمهور، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان تامر علي وتوزيع موسيقي ليحيى يوسف وأخرجها عماد قاسم في إطار رومانسي خفيف، إذ عبر الكليب عن الأغنية بشكل مميز، خاصة وأن إيقاعها جاء سريعًا وملائمًا لأجواء فصل الصيف.

كواليس التصوير 
عن كواليس الإعداد لتصوير الكليب تقول حبيبة: «صُوِّر العمل فى يوليو، وكان لديّ إصرار على التصوير فى مصر بلد السحر والجمال بعد أن حضرت من إنجلترا خصيصا، واخترت العمل مع المخرج عماد قاسم لما له من رؤية مختلفة واضحة في جميع كليباته الأخيرة، ومن بينها كليب للمطرب تامر عاشور».

وأضافت: «اخترنا أن يتضمن التصوير مشاهد بالدراجات البخارية لأني أحبها بشدة، فالكليب تدور أحداثه فى إطار قصة حب تنشأ بين فتاة وشاب يعمل في إصلاح الدراجات البخارية، تذهب إليه لإصلاح الموتوسيكل الخاص بها، لتلتقى النظرات والمشاعر وتتآلف القلوب».

الموسيقى اليونانية
وقالت حبيبة إنها اختارت الملحن تامر علي تحديدًا، لأن ألحانه وموسيقاه مختلفة ومتميزة وجميع الأغنيات التي شارك في تلحينها لكبار المطربين ناجحة على مدار تاريخه الفني.

وأشارت إلى أنها اتقفت معه أن يكون لحن الأغنية أقرب للموسيقى اليونانية، التي يميل إليها الشعب المصري والعربي وتصل للقلب سريعًا، وبعد مقابلة تامر سافرت إلى إنجلترا، وسافر هو أيضا إلى لبنان وهناك جاءته فكره الأغنية وتم التواصل بينهما واتفقا على أداءئها وبالتالى حضرت إلى مصر من إنجلترا لإعداد الأغنية وتسجيلها فى يوليو الماضى؛ وبدأت إذاعتها منذ أيام.

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