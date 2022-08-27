«القاهرة للمسرح التجريبي» يكرم الفنان انتصار عبدالفتاح

القاهرة - بوابة الوسط

تكرم إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، في دورته التاسعة والعشرين، الفنان المخرج انتصار عبدالفتاح.

وتفتتح فعاليات المهرجان، الخميس، بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور جمال ياقوت وتحت رعاية وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني.

وتحمل هذه الدورة اسم المسرحي العالمي بيتر بروك، وأعلنت إدارة المهرجان تكريمه لنيله شهرة محلية ودولية عن أعماله المسرحية المتفردة، وحصـل علـى العديـد مـن الجوائز المحلية والدوليـة، خلال رحلتـه الإبداعية، والتـي تحمـل مفاهيـم واتجاهات متعـددة والمسـتلهمة مـن شـخصية مصـر التراثيـة، والتـي بـدأت منـذ عـام 1976 مـن رصـد وأبحـاث ميدانيـة في الموالد والأسواق، كما شـارك بالعديـد مـن العـروض في مهرجـان القاهـرة الدولـي للمسـرح التجريبـي، حسب بيان صادر عن المهرجان.

- الإبداع ينتصر بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

وأعرب المخرج المصري انتصار عبدالفتاح عن سعادته بهذا التكريم، وقال «المهرجان جزء من رحلتي الإبداعية المسرحية المتعددة حيث شاركت بأعمالي فى معظم دوراته السابقة بداية من الدورة الأولى، وجاءت هذه الأعمال لتحمل مفاهيم واتجاهات وإنجازات مستلهمة من شخصية مصر التراثية».

وتابع: «بدأت تلك الرحلة منذ عام 1976 بإجراء العديد من الأبحاث الميدانية في الموالد والأسواق الشعبية وقرى وأقاليم مصر المختلفة لاكتشاف أشكال وظواهر مسرحية شعبية جديدة».

مسرح العربة الشعبية

وأضاف عبدالفتاح: «ومن أهم التجارب والعروض المسرحية التي قدمتها خلال مسيرتي المسرحية وشاركت بعدد كبير منها فى المهرجان الدولي للمسرح التجريبي، مسرح العربة الشعبية عام 1979، وعرض الدربكة بوكالة الغوري عام 1989 والذي اختير لتقديمه في الدورة الأولى للمهرجان الدولي للمسرح التجريبي، وعرض ترنيمة الذي عُرض عام 1991 في افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان المسرح التجريبي بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وبين أن العرض «قدم في أكبر مسارح الهند بدعوة من السفير الهندي بالقاهرة، وكتب عنه وقتها الناقد والمفكر الكبير الدكتور علي الراعى قائلا (الترنيمة عمل ممتاز بكل معنى الكلمة، لأنها استطاعت أن توظف المأثورات الشعبية وفن الباليه توظيفًا داخل العرض المسرحي، وهي تتضمن دراسة شعبية ممتازة تملك القدرة على التعبير الشعبي)».