ناطق بـ«الطب الميداني» يؤكد وفاة الفنان مصطفى بركة

القاهرة - بوابة الوسط

تداولت صفحات ليبية وحسابات شخصية منشورات ومقاطع مصورة عن مقتل الممثل الليبي الشاب، مصطفى بركة، صباح السبت، إثر إصابته برصاصة، نتيجة الاشتباكات الدائرة وسط العاصمة طرابلس.

ونشر الناطق باسم مركز الطب الميداني للطوارئ والدعم، مالك مرسيط، تأكيدًا على صفحته في «فيسبوك»، كما أدلى بتصريح لوسائل الإعلام يؤكد فيه أن «فريق انتشال الجثث بمركز طب الطوارئ والدعم أوصل جثمان المواطن مصطفى بركة إلى مستشفى طرابلس الجامعي بعد وفاته جراء الاشتباكات بطرابلس».

وكان بركة يوثق بالكاميرا الاشتباكات التي تجري في شوارع طرابلس، وقال في بث مباشر له «صورة أخيرة قبل ما نموت».

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وشارك الراحل في عدة أعمال درامية ليبية، وأدى دور بطولة في 6 أعمال كوميدية رمضانية، ظهر أول مرة للجمهور من خلال الشاشة الصغيرة سنة 2014 في السلسلة الهزلية «العشوائيون» في دور البطولة، وكذلك في السلسلة الكوميدية «العندليبي»، وفي العام 2015 أدى دور بطولة في المسلسل الكوميدي «خفافيش»، ثم في السلسلة الكوميدية «سالم وحليمة»، أدى دور البطولة أيضًا في الجزء الثاني من السلسلة الكوميدية «العشوائيون» العام 2015.

وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات بسلاح متوسط وثقيل اندلعت ليلة أمس بين مجموعتين مسلحتين في شارع الزاوية ومنطقة باب بن غشير. وبدأت الاشتباكات ليلة أمس بين قوة من الأمن العام بقيادة عماد الطرابلسي مع «اللواء 777 قتال» بقيادة هيثم التاجوري على خط شارع الزاوية وباب بن غشير.