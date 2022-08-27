وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي في حادث سير

القاهرة - بوابة الوسط

تُوفي الفنان اللبناني جورج الراسي (40 عامًا)، صباح السبت، إثر حادث سير مروع أثناء عودته من إحدى الحفلات في سورية.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن سيارة الفنان الراحل اصطدمت بـ«حاجز وسطي بمحلة المصنع في النقطة الفاصلة، ما بين الحدود اللبنانية والسورية، بينما كان قادمًا من الحدود السورية، وعمل عناصر الدفاع المدني على سحب الجثتين من داخل السيارة، ونقلهما إلى مستشفى تعنايل العام».

كما تُوفيت معه في الحادث شابة كانت بداخل السيارة التي يقودها الراسي، حسب «النهار».

وانتقلت قوات الدفاع المدني إلى مكان الحادث وجرى العثور على محتويات للفنان جورج الراسي وفحص سيارته المحطمة في الحادث.

ونعى الفنان جورج وسوف الراحل وكتب على حسابه على «تويتر»، «شو هالخبر الحزين صباح اليوم، كتير بكّير يا جورج.. الله يصبّر أهل الفنان جورج الراسي على هالكارثة وأهل الصبية يللي كانت برفقتو.. خالص التعازي لكل محبي ‫جورج الراسي».

ولد جورج الراسي في عائلة فنية فوالده عازف عود، وتمكن من متابعة قدراته الصوتية والفنية. وأول عقد أمضاه جورج الراسي كان في عمر الـ16 عاما مع نادى «أوبسيون»، لإحياء حفلات فنية إذ كانت هي فرصته الأساسية للقاء الجمهور.